Обнародована география новых случаев коронавируса в области

24.05.2020 | 12:48

В воскресенье, 24 мая, в региональном оперативном штабе рассказали, где в области выявлены новые случаи инфекции.

Прирост заразившихся за сутки составил 97 пациентов. Наибольшее их число проживает в областном центре (50), Пензенском (14) и Бессоновском (5) районах.

По четыре новых случая инфекции выявили в Кузнецке и Нижнеломовском районе, по три - в Заречном, а также в Шемышейском и Городищенском районах.

Двух пациентов госпитализировали в Сердобском районе, по одному - в Камешкирском, Земетчинском, Колышлейском, Бековском, Белинском, Тамалинском, Каменском, Мокшанском, Лунинском и Башмаковском районах.

Как в данный момент распределяются случаи коронавируса в Пензенской области, можно видеть на карте.