Обнародована география новых случаев коронавируса в области

В воскресенье, 24 мая, в региональном оперативном штабе рассказали, где в области выявлены новые случаи инфекции.
Прирост заразившихся за сутки составил 97 пациентов. Наибольшее их число проживает в областном центре (50), Пензенском (14) и Бессоновском (5) районах.
По четыре новых случая инфекции выявили в Кузнецке и Нижнеломовском районе, по три - в Заречном, а также в Шемышейском и Городищенском районах.
Двух пациентов госпитализировали в Сердобском районе, по одному - в Камешкирском, Земетчинском, Колышлейском, Бековском, Белинском, Тамалинском, Каменском, Мокшанском, Лунинском и Башмаковском районах.
Как в данный момент распределяются случаи коронавируса в Пензенской области, можно видеть на карте.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Процент бессимптомных?