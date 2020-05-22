В Нижнем Ломове автолюбительница оспорила несправедливый штраф

22.05.2020 | 14:32

Нижнеломовский районный суд рассмотрел жалобу автовладелицы, оштрафованной за превышение скорости на 55 километров в час. Нарушение было совершено 10 октября 2019 года, а постановление вынесено 14 октября.

Женщина сочла наказание несправедливым и обратилась к служителям Фемиды. Она указала, что в момент совершения нарушения автомобиль Daewoo Nexia был продан и передан в автосалон по программе trade-in на основании договора купли-продажи. В свою очередь, автосалон предоставил сведения о продаже машины физическому лицу.

Суд, изучив письменные доказательства, сделал вывод, что на момент фиксации превышения скорости транспортное средство уже выбыло из правообладания женщины и стало собственностью другого лица.

«Суд посчитал жалобу обоснованной, отменив постановление и прекратив производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского областного суда.