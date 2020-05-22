Цена на лимоны в Пензе упала практически в два раза

22.05.2020 | 18:36

Цена за килограмм плодов, богатых витамином С, в торговой точке упала практически в два раза по сравнению с той, что была в начале пандемии. Теперь за них просят 200 рублей. Однако особо экономные люди не спешат там отовариваться лимонами: на рынке можно найти более выгодное предложение.

Секрет падения цены на полезный продукт отчасти раскрыла продавец из соседнего павильона.

«Когда коронавирус только начался, лимоны стоили 500, лучше покупали», - отметила она.

Но не только слабый лечебный эффект при охватившей весь мир инфекции повлиял на спрос. Некоторые пензенцы не включают ярко-желтый фрукт в свой рацион по иным причинам.

«Не люблю», - без лишних слов пояснила женщина.

Большинство покупателей теперь манит другой товар, характерный для этого времени года: созрели клубника и черешня. Их, как и лимоны, пока привозят из теплых стран.