Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|19:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Цена на лимоны в Пензе упала практически в два раза

Печать

Цена за килограмм плодов, богатых витамином С, в торговой точке упала практически в два раза по сравнению с той, что была в начале пандемии. Теперь за них просят 200 рублей. Однако особо экономные люди не спешат там отовариваться лимонами: на рынке можно найти более выгодное предложение.

Секрет падения цены на полезный продукт отчасти раскрыла продавец из соседнего павильона.

«Когда коронавирус только начался, лимоны стоили 500, лучше покупали», - отметила она.

Но не только слабый лечебный эффект при охватившей весь мир инфекции повлиял на спрос. Некоторые пензенцы не включают ярко-желтый фрукт в свой рацион по иным причинам.

«Не люблю», - без лишних слов пояснила женщина.

Большинство покупателей теперь манит другой товар, характерный для этого времени года: созрели клубника и черешня. Их, как и лимоны, пока привозят из теплых стран.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Такие базары нужно закрыть. Нет надлежащего контроля за санитарным состоянием и качеством продукции. Санитарные книжки есть у всех продавцов для начала???

Гость||

Привозная клубника как трава, ни вкуса ни сладости, от неё никакой пользы организму. Будем ждать своей с грядок, вот где кладезь витаминов..

Гость||

Гость писал(a):

Привозная клубника как трава, ни вкуса ни сладости, от неё никакой пользы организму. Будем ждать своей с грядок, вот где кладезь витаминов..
Ага, российский человек не удобренную гов...м клубнику есть не будет!

Гость||

Сами жуйте за такую цены

Гость||

да уж..очень приятно было лицезреть покрытые плесенью лимоны..которые у кассы продавали в полцены.....но по 200 р....ешьте сами свои лимоны...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте