Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|17:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Прятавшегося от приставов алиментщика нашли на посадке картофеля

Печать

Для 40-летнего нерадивого отца визит в родной Башмаковский район закончился привлечением к административной ответственности.

Мужчина копил долг по алиментам своим детям-погодкам с 2014 года. Сумму в 611 000 рублей уменьшали регулярные отчисления с заработной платы, однако в конце 2019-го сельчанин лишился работы и вновь забыл об отцовских обязанностях.

Зная, что грозит ответственность, нерадивый родитель старался не встречаться с судебными приставами, наведываясь в родные края лишь на праздники.

«Май не стал исключением. Бдительности земляков можно позавидовать. Посадка картошки для мужчины закончилась привлечением к административной ответственности по части 1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.

Мужчине назначили 80 часов обязательных работ и предупредили, что дальнейшее уклонение от уплаты алиментов грозит уголовным наказанием.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте