Прятавшегося от приставов алиментщика нашли на посадке картофеля

22.05.2020 | 17:16

Для 40-летнего нерадивого отца визит в родной Башмаковский район закончился привлечением к административной ответственности.

Мужчина копил долг по алиментам своим детям-погодкам с 2014 года. Сумму в 611 000 рублей уменьшали регулярные отчисления с заработной платы, однако в конце 2019-го сельчанин лишился работы и вновь забыл об отцовских обязанностях.

Зная, что грозит ответственность, нерадивый родитель старался не встречаться с судебными приставами, наведываясь в родные края лишь на праздники.

«Май не стал исключением. Бдительности земляков можно позавидовать. Посадка картошки для мужчины закончилась привлечением к административной ответственности по части 1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.

Мужчине назначили 80 часов обязательных работ и предупредили, что дальнейшее уклонение от уплаты алиментов грозит уголовным наказанием.