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Общество

В Пензе начали шить противочумные костюмы

Печать

Плоды труда работниц швейного предприятия спасут множество человеческих жизней. Во время пандемии коронавируса организация расширила ассортимент выпускаемой продукции.

«К нам начали поступать запросы от пензенских медучреждений, чтобы мы им помогли защитить, одеть людей, чтобы они могли работать в «красной» зоне», - пояснил директор по производству швейного предприятия Иван Васин.

Сначала были выпущены опытные образцы. Они прошли необходимые испытания на соответствие ГОСТу. В итоге остановились на нескольких позициях: больше всего теперь шьется масок, защитных комбинезонов и противочумных костюмов.

«Комплект у нас состоит из брюк, халата на завязках сзади - он фиксирует шею и талию - на любой размер, универсального, косынки, которая полностью убирает волосы. Получается, вирус не попадает никуда», - заявила технолог Анна Лантаева.

Для производства костюмов используется специальная водоотталкивающая ткань, выдерживающая как минимум 15 стирок. За смену шьется несколько сотен комплектов. Очередная партия продукции долго на складе не залеживается - ее практически сразу направляют в медицинские учреждения Пензы и области.

«Мы приехали из Нижнего Ломова, чтобы забрать костюм противочумный и средства защиты органов дыхания, то есть маски, чтобы не страдали ни медики, ни жители нашего района», - отметила курьер Нижнеломовской межрайонной больницы Татьяна Свиридова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

О Господи! И чума на подходе?

Гость||

скоро окончание пандемии уже объявят,а они только начали шить. или это надолго?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Получается, вирус не попадает никуда»
... кроме Дурных Голов.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.05.2020 18:29|

О Господи! И чума на подходе?

Любой противоэпидемический костюм исторически называют "противочумным"

Гость||

чумные они нужны пусть будут.

Гость||

Чумачетчея весна ...да и лето на подходе.

Имя: Гость
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