Общество

Как построить элитный дом: новый реалити-проект в Пензе

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В Пензе запускается живой блог застройщика Александра Горшенина, который покажет изнутри, как создается масштабный проект - клубный дом «Капитал». Название блога - «Дневник застройщика».

Подписчики получат возможность увидеть изнутри, как создаются современные многоэтажные дома с необычной архитектурой и сложной конструкцией. Ведь каждое дело, показанное глазами создателя, без прикрас, простым языком, вызывает большой интерес даже у людей, далеких от строительства.

Ранее сообщалось, что в Пензе возводится необычный дом в стиле европейской эклектики. Считается, что он станет настоящим украшением города.

Практически такое же здание привлекает туристов на набережной Казани, создал его известный архитектор Леонид Горник - тот самый, который сотворил знаменитый Дворец Земледельцев.

Проект был куплен для реализации в Пензе и уже дошел до стадии работы над фасадом.

Дом удивляет. Здание весом 10 тысяч тонн и высотой с 12-этажный дом рассчитано всего на 16 квартир.

Поиски проекта велись по всему СНГ, рассматривались десятки вариантов. И зачастую его решения, к примеру сложная шатровая крыша, имеют мало аналогов в России. Для их реализации будут привлекаться специалисты с разных регионов России.

Всю эту «кухню» и покажет лично Александр Горшенин. Помимо рассказа о стройке изнутри, он будет давать практические советы для строительства, ведь сезон уже начался.

С 16 лет будущий предприниматель трудился на объектах Рублевки и освоил массу профессий: каменщик, сварщик, кровельщик, монтажник оконных конструкций и др.

«Дневник застройщика» уже стартовал на канале Александра в YouTube. Первые три выпуска знакомят зрителя с домом. С четвертого (25 мая) будет запущен живой блог, где все снимается с одного дубля.

Съемочная группа и Горшенин сразу поставили условие: показывать все так, как есть. Впервые можно будет буквально «подсмотреть», как изнутри делаются масштабные проекты.

В кадре Горшенин такой, какой и в жизни: простой, со здоровой долей самоиронии. Дом - его мечта, и это тот случай, когда человек горит своим проектом.

Блог будет полезен и предпринимателям, ведь путь от строителя до застройщика, своеобразная business story, действительно интересен многим.

Уже сейчас можно ознакомиться с одним из «разогревающих» выпусков проекта, показывающим прелести тихого центра Пензы рядом с «Капиталом».

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Гость||

уже бегу покупать

Гость||

В Пензе либо аляпистая безвкусица либо бетонные панельки. Архитектуры вообщем нет.

Имя: Гость
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