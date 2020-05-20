Общество

В Пензе спасателей просят дежурить у воды до открытия пляжного сезона

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Летом 2020 года на организацию безопасного отдыха людей на пляжах Пензы планируют потратить 500 тысяч рублей - это только на обустройство спасательных постов.

Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Александр Юлин на заседании комиссии гордумы в среду, 20 мая.

При этом он подчеркнул, что спасатели будут работать только тогда, когда зоны отдыха откроют для посещения, а до этого времени их пребывание не предусмотрено.

По мнению депутата Бориса Панина, спасатели должны дежурить и до официального открытия пляжей, ведь некоторых людей режим повышенной готовности не остановит, следовательно, может произойти несчастный случай.

Начальник управления ЖКХ пообещал учесть это.

6 мая губернатор Иван Белозерцев заявил на пресс-конференции, что пензенские пляжи будут закрыты для посещения до окончания режима повышенной готовности. Однако любители отдыха у воды уже в начале месяца открыли сезон.

В Пензе насчитывается восемь зон отдыха у воды: на острове Пески, в Ахунах, у горбольницы № 6, на Арбековских прудах, на Засеке, Барковке, ГПЗ-24 и Вяди. В этом году могут разрешить купание в трех местах: в северо-западной части Арбековских прудов, на улице Антонова (ГПЗ-24) и на реке Вяди.

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Гость||

Уж ты как бизнес попер и ковид не указ

Бабки крутятся лавэ мутится

Гость||

ну да, на кладбища значит запрет, чтоб могилку убрать, а пляжи нате-отдыхайте в период пандемии. деньги не знают как "уныкать"

Гость||

конечно...в такую погоду все попрут купатся.

Имя: Гость
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