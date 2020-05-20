В Кузнецке 98 обитателей аварийного жилья переедут в новые квартиры

20.05.2020 | 10:30

В Кузнецке для переселения горожан из аварийного жилья приобретены и зарегистрированы в качестве муниципальной собственности 38 квартир.

В 2020 году в них улучшат жилищные условия 38 семей - 98 человек. С новоселами заключат договоры мены и найма жилых помещений. После этого этап 2020-2021 годов региональной адресной программы в Кузнецке будет полностью завершен.

«Общая площадь расселяемого жилья составляет 1,59 тыс. кв. м. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 57 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

В феврале текущего года администрация Кузнецка назвала адреса расселяемых аварийных домов. Это зданиях по адресам: улица Ленина, 250, Сызранская, 148, Рабочая, 298, Фабричная, 62/2, и Калинина, 130.

Расселение ветхого жилья в 2020-м, помимо Кузнецка, запланировано в Пензе, Сурске Городищенского района и Титовском сельсовете Пачелмского района.