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Ликбез

Как можно получить сведения из ЕГРН?

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Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь покупать квартиру, нужно получить сведения из ЕГРН. Как это сделать?

Ответ специалиста

Информацию из Единого государственного реестра недвижимости нельзя получить просто так, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». С марта 2023 года он скрыт от третьих лиц.

Запросить данные теперь можно только с согласия собственника или через нотариуса.

«Во втором случае у вас должен быть веский повод, подкрепленный документами, например предварительным договором купли-продажи квартиры или дома, актом о заливе, составленным управляющей компанией», - сообщили специалисты.

Кроме того, в этом случае выписка будет содержать лишь ФИО владельца, его дату рождения и информацию о том, когда он стал собственником.

«Если основной договор купли-продажи удостоверяет нотариус, то он сам запросит все данные из ЕГРН. Тогда в выписке будет более полная информация, включая паспортные данные собственника объекта и основания, на которых он им владеет», - рассказали эксперты.

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