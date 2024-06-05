Как можно получить сведения из ЕГРН?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь покупать квартиру, нужно получить сведения из ЕГРН. Как это сделать?
Ответ специалиста
Информацию из Единого государственного реестра недвижимости нельзя получить просто так, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». С марта 2023 года он скрыт от третьих лиц.
Запросить данные теперь можно только с согласия собственника или через нотариуса.
«Во втором случае у вас должен быть веский повод, подкрепленный документами, например предварительным договором купли-продажи квартиры или дома, актом о заливе, составленным управляющей компанией», - сообщили специалисты.
Кроме того, в этом случае выписка будет содержать лишь ФИО владельца, его дату рождения и информацию о том, когда он стал собственником.
«Если основной договор купли-продажи удостоверяет нотариус, то он сам запросит все данные из ЕГРН. Тогда в выписке будет более полная информация, включая паспортные данные собственника объекта и основания, на которых он им владеет», - рассказали эксперты.
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