В Городе Спутнике продаются квартиры с чистовой отделкой

03.06.2024 | 14:30

Квартиры с отделкой - это удобно и быстро. А еще выгодно! Эксперты подсчитали, что за последний год стоимость ремонта увеличилась на 15%. Так, краска в среднем стала дороже на 10%, плитка - на 15%, ламинат - на 15-20%, межкомнатные двери - на 20%.

Главные причины увеличения стоимости - подорожание материалов, работ, рост расходов на логистику и склады, ослабление рубля.

Годом ранее непосредственно на работы надо было потратить от 20 до 22 тысяч рублей за квадратный метр, сейчас в районе 23-25 тысяч. Стоимость материалов в среднем составляла 15 тысяч рублей за квадратный метр, сейчас - от 20 тысяч.

Так что при покупке, например, 2-комнатной квартиры площадью 70 кв. м на ремонт стоит заложить еще 3 млн 150 тыс. рублей.

Понятно, что у застройщика цена ремонта за квадрат ниже: за счет собственной базы стройматериалов, большого объема работ и, следовательно, оптовых расценок на материалы, которые он закупает у подрядчиков, а также, собственно, за счет оплаты работы специалистов.

Так, в 70-м строении «Радужных дворов» в Городе Спутнике 2-комнатная с чистовой отделкой площадью 70,3 кв. м стоит 5 848 960 рублей. В аналогичных проектах стоимость квартир той же площадью без отделки - от 5 млн рублей. То есть разница всего 800 тыс. рублей.

Сколько платить за ремонт, 800 тысяч или 3 млн? Пожалуй, выбор очевиден.

Что еще приятно, при покупке квартиры с отделкой стоимость ремонта уже заложена в кредитный договор. А значит, покупателю не придется дополнительно копить или брать кредит по рыночной ставке.

О квартале «Радужные дворы», свободных квартирах с чистовой отделкой, ценах и условиях покупки расскажут в офисах продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик 70-го строения - ООО СЗ «Термодом-оптима». Проектные декларации на наш.дом.рф.

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