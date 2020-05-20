Общество

Коронавирус может помешать открыть пришкольные лагеря в Пензе

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Пришкольные лагеря в Пензе летом, скорее всего, работать не будут. Об этом на заседании комиссии городской думы в среду, 20 мая, сообщил заместитель мэра Сергей Волков.

Он уточнил, что планировалось задействовать под эти цели 53 школы, занять должны были около 10 тысяч ребят.

Глава города Владимир Мутовкин высказал опасения, что, если в июне в загородных лагерях не будет первой смены и пришкольные лагеря работать также не станут, многим родителям будет просто некуда деть детей, школьники останутся вообще без присмотра. Он попросил все-таки рассмотреть возможность открытия таких лагерей при образовательных учреждениях.

«Мы понимаем, что пришкольные лагеря - одна из форм летней занятости, летнего присмотра. Если будет добро от контролирующих структур, откроем», - отреагировал Сергей Волков.

Что касается так называемой пятой четверти, в обиходе именуемой отработкой, то пока она планируется, но если Роспотребнадзор не даст разрешения, никакой летней практики не будет.

В этот же день на комиссии обсуждались проблемы родителей, которые своевременно зарегистрировались на сайте leto58.ru и оформили заявку, но коронавирус внес свои коррективы в их планы. Поэтому, скорее всего, первой смены в загородных лагерях не будет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

с кем дети будут сидеть все лето... пришкольные не работают, обычные тоже

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