Коронавирус может помешать открыть пришкольные лагеря в Пензе

20.05.2020 | 15:08

Пришкольные лагеря в Пензе летом, скорее всего, работать не будут. Об этом на заседании комиссии городской думы в среду, 20 мая, сообщил заместитель мэра Сергей Волков.

Он уточнил, что планировалось задействовать под эти цели 53 школы, занять должны были около 10 тысяч ребят.

Глава города Владимир Мутовкин высказал опасения, что, если в июне в загородных лагерях не будет первой смены и пришкольные лагеря работать также не станут, многим родителям будет просто некуда деть детей, школьники останутся вообще без присмотра. Он попросил все-таки рассмотреть возможность открытия таких лагерей при образовательных учреждениях.

«Мы понимаем, что пришкольные лагеря - одна из форм летней занятости, летнего присмотра. Если будет добро от контролирующих структур, откроем», - отреагировал Сергей Волков.

Что касается так называемой пятой четверти, в обиходе именуемой отработкой, то пока она планируется, но если Роспотребнадзор не даст разрешения, никакой летней практики не будет.

В этот же день на комиссии обсуждались проблемы родителей, которые своевременно зарегистрировались на сайте leto58.ru и оформили заявку, но коронавирус внес свои коррективы в их планы. Поэтому, скорее всего, первой смены в загородных лагерях не будет.