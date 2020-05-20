Родители пензенских школьников не знают, поедут ли их дети в лагеря

20.05.2020 | 14:55

В среду, 20 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы зашла речь о путевках в детские загородные лагеря.

Депутат Елена Мещерякова сообщила, что к ней обращается большое количество родителей, которые своевременно зарегистрировались на сайте leto58.ru, оформили заявку, а теперь, когда все сроки прошли, не знают, чего им ждать: свои коррективы в планы внес коронавирус.

«Как только мы получим данные, как только мы будем понимать, какие смены будут открыты и какие путевки мы сможем выдать, мы вывесим информацию, сохраняя ту очередь, которая была на сайте leto58», - объяснил председатель городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков.

Заммэра Сергей Волков пояснил: так как режим ограничений не снят, скорее всего, первой смены в лагерях не будет. Кроме того, есть информация о сокращении времени пребывания там детей с 21 до 14 дней.

«Пока рано говорить, что и как будет. Все зависит от эпидситуации. Наши два муниципальных лагеря «Юность» и «Строитель» готовы к сезону», - заключил Сергей Волков.

Ранее в правительстве Пензенской области сообщалось о том, что все загородные лагеря в регионе должны быть готовы к приему детей к 1 июня.