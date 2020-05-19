Общество

В Пензе приемка отремонтированных дорог начнется в июне

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Во вторник, 19 мая, на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили ремонт дорог.

Как сообщил директор департамента ЖКХ города Максим Иванкин, в этот день дорожники трудились на улицах Терновского, Ленинградской, Луначарского, Колхозной, Коннозаводской, Гагарина, Ставского, К. Маркса, Толстого, Угловой, в Мотоциклетном проезде, на проспекте Строителей, на дороге от улицы Мира до Попова.

В ближайшее время будет закончена работа на 10 объектах по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт вошел в финальную стадию, завершается устройство обочин, подрядчики устраняют замечания.

По словам Максима Иванкина, уже в июне начнется приемка этих дорог.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
А по какому проекту на тротуаре на ул Лядова заменили целые бордюры на новые? Причем асфальт не положили и вдоль бордюров ямы залитые бетоном. И так уже не одна неделя прошла.

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