В Пензе приемка отремонтированных дорог начнется в июне

19.05.2020 | 16:09

Во вторник, 19 мая, на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили ремонт дорог.

Как сообщил директор департамента ЖКХ города Максим Иванкин, в этот день дорожники трудились на улицах Терновского, Ленинградской, Луначарского, Колхозной, Коннозаводской, Гагарина, Ставского, К. Маркса, Толстого, Угловой, в Мотоциклетном проезде, на проспекте Строителей, на дороге от улицы Мира до Попова.

В ближайшее время будет закончена работа на 10 объектах по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт вошел в финальную стадию, завершается устройство обочин, подрядчики устраняют замечания.

По словам Максима Иванкина, уже в июне начнется приемка этих дорог.