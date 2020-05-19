Общество

В оперштабе рассказали, где зафиксированы новые случаи коронавируса

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На вторник, 19 мая, в Пензенской области зафиксировали 1 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 73 пациента.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство новых случаев зарегистрировано в Пензе (20), Заречном (8), Городищенском (6), Бессоновском (5) и Пензенском (5) районах.

4 пациента проживают в Каменском районе, столько же в Кузнецке, по 3 - в Пачелмском и Лунинском, по 2 - в Белинском и Нижнеломовском районах. По одному случаю зарегистрировано в Земетчинском, Наровчатском, Сердобском, Вадинском, Шемышейском, Неверкинском, Кузнецком, Тамалинском, Башмаковском, Мокшанском, Никольском районах.

Как распределяются на данный момент очаги инфекции, можно видеть на карте.

Под наблюдением медиков находятся 4 466 человек, сняты - 8 982.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

поторопишся насмешиш только смех то не у места а вот спешка

Гость||

Хорошо майские праздники погуляли зато

Гость||

Почему Сосновоборск скрывают??? Пол района увезли уже, столько человек умерло

Гость||

Даже погода прогоняет нас домой, а мы как таракашки выползаем ( нам тяжко и скучно ) да без масок (я бессмертен) и в итоге-73 короны и плюс мноооого пневмонии.Воистину "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"

Гость||

ну вот и тут нашли причину на майские праздники все списывать а сколько по открывалось магазинов сколько людей перемещается в рассаднике общественном транспорте про это почему все умалчивают а зато все пытаются запретить передвижение на личном транспорте что бы уменьшить риск заражения

Гость||

про маски то вообше отдельная тема почему про них все молчали в марте когда их не было не где в наличии а вот как раз тогда бы они очень бы помогли удержать рост а заговорили только в конце апреля когда было поздно метаться уже как всегда

Гость||

В районах прибавилось заболевших!В селах люди меньше соблюдают режим самоизоляции да и на праздники было много приезжих из других регионов!Нужна дисциплина прежде всего!Так мы сможем приостановить и пневмонию и короновирус!

Гость||

Риск заразиться в личном транспорте ( если не перевозиш посторонних)такой же как и сидя дома с домочадцами.А вот общественный транспорт прямой путь к короне.

Гость||

Гость писал(a):

А вот общественный транспорт прямой путь к короне.
А на чем же на работу добираться? Машины не у всех, пешком на другой конец города не пойдешь, на такси не наездишься...

Гость||

Если ехать в общественном транспорте, то маски и перчатки одевать надо, а то как не посмотриш многие уже и забыли, что пандемия.

Гость||

В Пензе, прирост держится на одном уровне примерно, сегодня даже меньше, всего 20, область-вот где проблема!

Гость||

В районах не следят за наличие масок, в магазинах только продавцы в перчатках и масках. На улицах луди без масок гуляют.

Имя: Гость
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