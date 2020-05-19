В оперштабе рассказали, где зафиксированы новые случаи коронавируса

19.05.2020 | 13:00

На вторник, 19 мая, в Пензенской области зафиксировали 1 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 73 пациента.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство новых случаев зарегистрировано в Пензе (20), Заречном (8), Городищенском (6), Бессоновском (5) и Пензенском (5) районах.

4 пациента проживают в Каменском районе, столько же в Кузнецке, по 3 - в Пачелмском и Лунинском, по 2 - в Белинском и Нижнеломовском районах. По одному случаю зарегистрировано в Земетчинском, Наровчатском, Сердобском, Вадинском, Шемышейском, Неверкинском, Кузнецком, Тамалинском, Башмаковском, Мокшанском, Никольском районах.

Как распределяются на данный момент очаги инфекции, можно видеть на карте.

Под наблюдением медиков находятся 4 466 человек, сняты - 8 982.