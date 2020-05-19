Три никольские компании оштрафованы за картельный сговор

19.05.2020 | 10:06

Три дорожно-строительные организации Никольска оштрафованы за картельный сговор.

При проведении аукциона компании «Вираж», «Никольское ДСП» и «Ремстрой» применили схему «таран». Они сговорились между собой обеспечить победу ООО «Вираж» и, значительно снизив цену контракта, выступали с такими предложениями, что введенный в заблуждение конкурент отказался от борьбы.

Однако по итогам аукциона заявка «Ремстроя» была признана не соответствующей, а «Никольское ДСП» уклонилось от заключения контракта.

По итогам аукциона 24 декабря 2018 года был заключен контракт с ООО «Вираж» по цене 33 млн 934 тыс. 819,68 руб. - практически в 3 раза больше, чем цена ООО «Никольское ДСП» и ООО «Ремстрой».

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы усмотрело в данных действиях картельный сговор. Комиссия приняла решение о признании действий трех компаний нарушением закона «О защите конкуренции».

«За картельное соглашение ООО «Вираж», ООО «Никольское ДСП» и ООО «Ремстрой» и их должностные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафа более 1,2 млн рублей (размер штрафа ограничен одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителей)», - сообщили в пресс-службе Пензенского УФАС России.