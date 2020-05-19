Работающим пенсионерам оформят электронный лист нетрудоспособности

19.05.2020 | 18:36

Работающие граждане старше 65 лет, которые во время режима повышенной готовности, действующего на территории Пензенской области, вынуждены оставаться дома до конца мая, получат оплату по листам временной нетрудоспособности. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования России.

«Постановлением у нас утвержден период карантина - 18 календарных дней. Хочу обратиться к нашим работодателям, чтобы нам сейчас срочно представляли реестры, которые будут содержать сведения для своевременного оформления электронного листка нетрудоспособности», - сообщила заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья Полякова.

Выплата будет проводиться единоразово спустя 7 календарных дней с момента оформления документа.

«Гражданам не надо ходить в больницы, чтобы получить электронный листок нетрудоспособности. Сам листок у нас оформляется без участия гражданина. Есть уполномоченная медицинская организация, единая по всей России, которая будет формировать эти электронные листки», - пояснила Наталья Полякова.

Это уже третий период режима самоизоляции, на который в обязательном порядке отправляются лица старше 65 лет из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответственно, в третий раз они получат и полагающиеся выплаты по листам временной нетрудоспособности. Сумма пособия зависит от среднего заработка гражданина за последние два года.