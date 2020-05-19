ПАО «Т Плюс» добилось снижения аварийности на сетях вдвое

19.05.2020 | 17:42

В два с лишним раза снизилась аварийность на сетях компании ПАО «Т Плюс» в Пензе. Это результат того, что в последние два года ресурсоснабжающая организация увеличила объем денежных средств, вкладываемых в капитальную замену проблемных участков труб, и проводит грамотную программу по обновлению и ремонту тепломагистралей.

Об итогах прошедшего отопительного сезона, планах на лето в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«Есть проблемы в сетях (около 238 километров), которые обслуживает МКП «Теплоснабжение». Ситуацию вы слышите по городу по ним. Дошло до судебных приставов. Надеемся, что в логике этой процедуры мы заберем тепловые сети МКП себе, по сути за долги», - сообщил он.

А их сумма внушительная - свыше 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Есть определенная договоренность между руководством компании и местными властями.

«Механизм ценовой зоны, который мы предлагаем по городу Пензе, позволит нам увеличить инвестиции без малого в два раза. И те ситуации мы за пару лет в сетях, которые сегодня принадлежат МКП, убавим», - отметил Андрей Вагнер.

Что же касается ремонта и модернизации хозяйства компании на 2020 год, то на эти цели потратят 550 миллионов рублей. Это ремонт, перекладка сетей, оборудования на генерирующих предприятиях: в котельной «Арбеково», ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

«Это семь участков, выбранных в результате заключения экспертиз либо в результате гидравлических испытаний прошлых годов. Общая протяженность - 5 км. Порядка 100 миллионов рублей будет потрачено на устранение дефектов, выявленных в результате температурных испытаний», - рассказал главный инженер Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

На станциях ремонтная кампания началась ранней весной. В июне начнут готовить турбины к новому отопительному сезону.