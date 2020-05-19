6 000 пензенцев улучшат условия жизни благодаря ремонту во дворах

19.05.2020 | 08:46

В 2020 году по программе формирования современной городской среды в Пензе отремонтируют 8 дворовых территорий. Работы уже начались.

«Запланирован ремонт дорог, тротуаров, парковок общей площадью около 30 тыс. кв. м, а также установка 57 игровых и спортивных элементов, 296 малых архитектурных форм: лавок, урн, вазонов», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Для обновления выбрали по два двора в каждом из четырех районов города: на ул. Карпинского (между домами 34, 36 и 38); Фурманова (1а и 19); в Жемчужном проезде, 2; на ул. Клары Цеткин, 17; Кижеватова (9 и 11); Пушанина (11, 18, 20, 22); пр-те Строителей, 25; Ладожской (27, 29 и 33).

«В этом году сделали акцент на больших многоквартирных домах. Совокупно условия проживания будут улучшены у примерно шести тысяч жителей», - пояснил глава администрации города Андрей Лузгин.

Муниципальные контракты уже заключены. По трем адресам начался ремонт асфальтового покрытия. В остальных дворах к работам приступят на этой неделе.

Благоустройство в некоторых других дворах Пензы проведут по программе исполнения наказов избирателей. На ремонт асфальтового покрытия внутридворовых территорий и подъездных путей выделено 14,3 млн руб., на установку детских и спортивных элементов - 11,4 млн.

Кроме того, планируется отремонтировать асфальт в 7 школах и 6 детских садах. На это потратят 13,9 млн руб.

«Значительная работа по благоустройству будет проведена в рамках грантовой поддержки. На эти цели в бюджете города на 2020 год заложено 18 млн рублей. На условиях софинансирования с гражданами будут реализованы социально значимые проекты», - подчеркнули в мэрии.