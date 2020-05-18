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Общество

В Городищенском районе браконьеры жестоко расправились с лосем

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В Городищенском районе сотрудники регионального минлесхоза выявили факт незаконной добычи лося. Инцидент произошел в субботу, 16 мая.

Около 19:00 охотоведы патрулировали территорию и услышали выстрелы. Вскоре они вышли к автомобилю УАЗ, внутри которого обнаружили чехлы от оружия.

Сами браконьеры находились поблизости. Сотрудники минлесхоза застали их за разделыванием туши животного. Жертвой злоумышленников стал лось.

«По факту незаконной добычи проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела. Ущерб, причиненный животному миру, составил 240 000 рублей. Кроме того, нарушителям грозит штраф до 500 000 рублей», - добавили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Лоси часто становятся объектами внимания пензенских браконьеров. Так, в конце апреля в Пачелмском районе группа людей решила загнать сохатого на автомобилях и расстрелять. Животное удалось спасти подоспевшим на место происшествия инспекторам областного минлесхоза.

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Источник — фото 2 minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Возможно своим браконьерством они спасли жизнь какого-нибудь автомобилиста и его транспортное средство. Минлесхоз не контролирует передвижение диких животных,а это угроза окружающим.

Гость||

Плов теперь сварят.и уху.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.05.2020 11:43|

Плов теперь сварят.и уху.

Баланду сварят

Гость||

срочно их (браков) в Заречный!

Имя: Гость
Комментарий:

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