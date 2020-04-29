Происшествия

В Пачелмском районе группа людей пыталась застрелить лося

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На территории Пачелмского района инспекторы регионального минлесхоза пресекли попытку незаконной добычи лося. Несмотря на режим самоизоляции, целая компания местных жителей с детьми и женщинами отправилась отдыхать на природу.

Заодно нарушители прихватили ружья и решили застрелить крупное копытное животное, несмотря на то что никаких разрешительных документов на это не имели. Да и не могли иметь, так как любая охота была строго запрещена.

«Данная группа с использованием автомашин начали преследовать лося, загонять его и стрелять. После того как это произошло, подъехали наши сотрудники, хотели задержать данных лиц. Те скрылись, затем вернулись без оружия, после чего сотрудники охотуправления вызвали полицию», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Четверо горе-охотников тогда еще не знали, что инспекторы охотуправления давно за ними следили и снимали все на камеру.

Лось остался жив. Его обидчиками, по предварительным данным, оказались не простые граждане, а должностные лица управлений и ведомств.

«Все материалы переданы в правоохранительные органы для проверки. Возможно, в том числе и для возбуждения уголовного дела», - пояснил Александр Москвин.

Подозреваемые в итоге оказались в отделе полиции. У них изъяты четыре единицы огнестрельного оружия. Ведется проверка.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его обидчиками, по предварительным данным, оказались не простые граждане, а должностные лица управлений и ведомств.
А что должностные лица не являются простыми гражданами? Они какие-то особенные перед законом?

Гость||

Автор статьи подрывает основы Конституции РФ, подразделяя граждан на простых и особенных, это настоящая дискриминация по социальному положению человека. Администрация сайта обратите на это внимание

Гость||

У нас она сплошь и рядом.Эта дискриминация.

Гость||

Инспекторам нужно расстреливать не простых граждан на камеру и выкладывать, чтобы другим неповадно было.

Гость||

Надеюсь,непростые и достойные граждане уже уволены со своих постов?

Гость||

Гость писал(a):

Они какие-то особенные перед законом?
почему особенные? он на них просто не распространяется. В лося стреляли лося, потом не показали, потом поделили

Имя: Гость
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