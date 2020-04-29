В Пачелмском районе группа людей пыталась застрелить лося

29.04.2020 | 18:48

На территории Пачелмского района инспекторы регионального минлесхоза пресекли попытку незаконной добычи лося. Несмотря на режим самоизоляции, целая компания местных жителей с детьми и женщинами отправилась отдыхать на природу.

Заодно нарушители прихватили ружья и решили застрелить крупное копытное животное, несмотря на то что никаких разрешительных документов на это не имели. Да и не могли иметь, так как любая охота была строго запрещена.

«Данная группа с использованием автомашин начали преследовать лося, загонять его и стрелять. После того как это произошло, подъехали наши сотрудники, хотели задержать данных лиц. Те скрылись, затем вернулись без оружия, после чего сотрудники охотуправления вызвали полицию», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Четверо горе-охотников тогда еще не знали, что инспекторы охотуправления давно за ними следили и снимали все на камеру.

Лось остался жив. Его обидчиками, по предварительным данным, оказались не простые граждане, а должностные лица управлений и ведомств.

«Все материалы переданы в правоохранительные органы для проверки. Возможно, в том числе и для возбуждения уголовного дела», - пояснил Александр Москвин.

Подозреваемые в итоге оказались в отделе полиции. У них изъяты четыре единицы огнестрельного оружия. Ведется проверка.