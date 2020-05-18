Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|14:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |

Общество

Озвучена география новых случаев коронавируса в области

Печать

В понедельник, 18 мая, в региональном оперативном штабе сообщили подробности о новых случаях коронавируса в Пензенской области.

Возраст взрослых пациентов, у которых за минувшие сутки подтвердился диагноз, от 18 лет до 91 года. Вирус выявлен также у 13-летнего подростка.

Большинство инфицированных - жители Пензы (32). 9 пациентов из Бессоновского района, 5 - из Заречного. По три случая зарегистрировано в Пензенском, Городищенском и Шемышейском районах, по два - в Башмаковском, Колышлейском и Каменском, по одному - в Кузнецком, Спасском, Нижнеломовском, Белинском, Тамалинском, Сердобском, Малосердобинском районах.

Как распределились очаги инфекции по данным на 18 мая, можно увидеть на карте.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 71 случай коронавируса. Общее количество заразившихся - 1 172. Выздоровело 788 человек, скончалось - 11.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте