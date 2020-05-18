Озвучена география новых случаев коронавируса в области

18.05.2020 | 13:42

В понедельник, 18 мая, в региональном оперативном штабе сообщили подробности о новых случаях коронавируса в Пензенской области.

Возраст взрослых пациентов, у которых за минувшие сутки подтвердился диагноз, от 18 лет до 91 года. Вирус выявлен также у 13-летнего подростка.

Большинство инфицированных - жители Пензы (32). 9 пациентов из Бессоновского района, 5 - из Заречного. По три случая зарегистрировано в Пензенском, Городищенском и Шемышейском районах, по два - в Башмаковском, Колышлейском и Каменском, по одному - в Кузнецком, Спасском, Нижнеломовском, Белинском, Тамалинском, Сердобском, Малосердобинском районах.

Как распределились очаги инфекции по данным на 18 мая, можно увидеть на карте.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 71 случай коронавируса. Общее количество заразившихся - 1 172. Выздоровело 788 человек, скончалось - 11.