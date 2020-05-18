Губернатор призвал относиться к пневмонии так же серьезно, как к вирусу

18.05.2020 | 10:15

В понедельник, 18 мая, на совещании в региональном правительстве шла речь о жителях Пензенской области, заболевших пневмонией.

По словам и. о. министра здравоохранения региона Оксаны Чижовой, таковых за сутки госпитализировали 155 человек, на стадии лечения сейчас находятся 2 012.

Губернатор Иван Белозерцев призвал обращать на заболевших пневмонией особое внимание. «2 012 человек - это немало. На прошлой неделе в областной больнице за сутки три человека в возрасте до 60 лет ушли из жизни. Говорят, не от коронавируса, а от пневмонии. Какая разница? Человек все равно ушел из жизни: дома лечился, привезли по скорой», - высказался губернатор.

Ранее главный врач областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачев объяснил, в чем разница между коронавирусом и пневмонией.

«Кардинальное отличие в том, что этиологически это разные процессы. Если пневмония - это заболевание, возникающее из-за бактериального поражения легочной ткани, то COVID-19 развивается при других правилах: возникает химический ожог легочной ткани», - рассказал доктор, уточнив, что лечение назначается разное.

Он отметил, что на уровне КТ эти болезни можно четко дифференцировать. Самое же сложное - когда «на бактериальную пневмонию садится вирусная»: необходимо отделение одного процесса от другого и соответствующее лечение.