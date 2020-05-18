Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|11:51
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Общество

Губернатор призвал относиться к пневмонии так же серьезно, как к вирусу

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В понедельник, 18 мая, на совещании в региональном правительстве шла речь о жителях Пензенской области, заболевших пневмонией.

По словам и. о. министра здравоохранения региона Оксаны Чижовой, таковых за сутки госпитализировали 155 человек, на стадии лечения сейчас находятся 2 012.

Губернатор Иван Белозерцев призвал обращать на заболевших пневмонией особое внимание. «2 012 человек - это немало. На прошлой неделе в областной больнице за сутки три человека в возрасте до 60 лет ушли из жизни. Говорят, не от коронавируса, а от пневмонии. Какая разница? Человек все равно ушел из жизни: дома лечился, привезли по скорой», - высказался губернатор.

Ранее главный врач областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачев объяснил, в чем разница между коронавирусом и пневмонией.

«Кардинальное отличие в том, что этиологически это разные процессы. Если пневмония - это заболевание, возникающее из-за бактериального поражения легочной ткани, то COVID-19 развивается при других правилах: возникает химический ожог легочной ткани», - рассказал доктор, уточнив, что лечение назначается разное.

Он отметил, что на уровне КТ эти болезни можно четко дифференцировать. Самое же сложное - когда «на бактериальную пневмонию садится вирусная»: необходимо отделение одного процесса от другого и соответствующее лечение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Статистика не радужная!Берегите себя и своих близких!Всем здоровья!

Гость||

Прокомментируйте, откуда столько пневмонии в середине мая? Люди на земле спят?

Гость||

Отопление не отключали до 30 мая. В квартирах были открыты окна - отсюда сквозняки. Вот и заболевали люди.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Три человека за сутки ушли из жизни. Вы говорите: «Не от коронавируса, а от пневмонии». Какая разница? Человек все равно ушел из жизни», - высказался губернатор.
Большая разница! Методические рекомендации ВОЗ по статистике не исполняем?

Гость||

Гость писал(a):

Люди на земле спят?
не берегут себя переохлаждаются да из здоровье так себе.

Гость||

Гость писал(a):

Прокомментируйте, откуда столько пневмонии в середине мая? Люди на земле спят?
Люди от жары в квартирах (отопление отключали тлько с 30 апреля) с открытыми окнами жили. Сквозняки. Вот и простужались.

Гость||

Гость писал(a):

Отопление не отключали до 30 мая. В квартирах были открыты окна - отсюда сквозняки. Вот и заболевали люди.
А сейчас холод собачий в квартире. Тоже простужаются и заболевают люди?

Гость||

может не от жары, а от того что счас в ледяных квртирах живут..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

призвал обращать на заболевших пневмонией особое внимание.
а когда разгоняли больницы, о пневмонии никто не думал.

Все, не справились, вы с вирусом, освобождайте место, может у других получится

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если пневмония - это заболевание, возникающее из-за бактериального поражения легочной ткани, то COVID-19 развивается при других правилах: возникает химический ожог легочной ткани», - рассказал доктор, уточнив, что лечение назначается разное.
Ему на пенсию не пора?

Какое еще бактериальное поражение?

Сейчас все валяются с внебольничной вирусной пневмонией.

Гость||

не верю я ему

Гость||

отсюда сквозняки. Вот и заболевали люди.

всё мясо пропитано антибиотиками (кроме гмо-корма и гормонов). организм перестаёт реагировать на лечение. так как антибиотики сплелись с вирусами и бактериями в единое любовное целое. скорее уж от этого. до промышленного откорма животных и птиц мясо не содержало такой прорвы. а людям хватало - лука-чеснока-малины-бани, что бы побороться с простудой

Гость||

Тесты на показывают Ковид, потому что такие у нас тесты (( А по КТ у всех Ковидная пневмония. Берегите себя и близких!

Гость||

По словам и. о. министра здравоохранения региона Оксаны Чижовой, таковых за сутки госпитализировали 155 человек, на стадии лечения сейчас находятся 2 012.

Вот вам и реальные цифры. А то только с ковидом считают...Вирусная пневмония у них от какого же вируса?

Гость||

В каких ледяных квартирах?))) В квартире сейчас оазис, 22 градуса оптимальная температура.

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Имя: Гость
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