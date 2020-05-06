Общество

Вячеслав Космачев разъяснил разницу между коронавирусом и пневмонией

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В среду, 6 мая, на пресс-конференции в региональном правительстве главный врач областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачев объяснил, в чем разница между коронавирусом и пневмонией.

«Кардинальное отличие в том, что этиологически это разные процессы. Если пневмония - это заболевание, возникающее из-за бактериального поражения легочной ткани, то COVID-19 развивается при других правилах: возникает химический ожог легочной ткани», - рассказал доктор, уточнив, что лечение назначается разное.

По его словам, на уровне КТ эти болезни можно четко дифференцировать. Самое же сложное - когда «на бактериальную пневмонию садится вирусная»: необходимо отделение одного процесса от другого и соответствующее лечение.

«Ковидная пневмония протекает на протяжении трех недель, и процесс не всегда подвергается регрессу», - констатировал Вячеслав Космачев.

Уточнялось, что после выписки человек, переболевший коронавирусом, должен еще две недели оставаться дома на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А КТ всем делают, кто с пневмонией?

Гость||

Хватит врать!! Ёжику понятно, что эти заболевания как-то связаны

Гость||

Гость писал(a):

Ёжику понятно, что эти заболевания как-то связаны
Подтянулись диванные ежи-эксперты.

Гость||

Да разгул пневмонии в мае! Смешно. Фельдшер тоже погибла от просто пневмонии. Бессовестные просто.

Гость||

Гость писал(a):

Да разгул пневмонии в мае!
Это потому что рано закончили отопительный сезон. Топить нужно как минимум до середины июня!

Гость||

Ожог? Химический? Чем?

Гость||

Вирус вспрысну

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если пневмония - это заболевание, возникающее из-за бактериального поражения легочной ткани
А микозные пневмонии, вирусные почему не в счет?

Гость||

Гость писал(a):

Ожог? Химический? Чем?
Тебе еще рано, не поймешь. Учи уроки, слушай учителей.

Гость||

Коронавирус нового штамма способен вызывать химический пневмонит, заявил завкафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И.Пирогова, пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.

"Химический пневмонит - это не пневмония, а проникновение вируса в нижний отдел дыхательных путей, диффузное поражение альвеол, когда выливается гиалуроновая кислота, которая заполняет пространство и вызывает кислородное голодание", - сказал Чучалин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Читать далее: https://tj.sputniknews.ru/russia/20200420/1031098876/vrachi-vyyasnili-koronavirus-razvivaetsya-himicheskiy-pnevmonit.html

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