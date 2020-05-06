Вячеслав Космачев разъяснил разницу между коронавирусом и пневмонией

В среду, 6 мая, на пресс-конференции в региональном правительстве главный врач областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачев объяснил, в чем разница между коронавирусом и пневмонией.
«Кардинальное отличие в том, что этиологически это разные процессы. Если пневмония - это заболевание, возникающее из-за бактериального поражения легочной ткани, то COVID-19 развивается при других правилах: возникает химический ожог легочной ткани», - рассказал доктор, уточнив, что лечение назначается разное.
По его словам, на уровне КТ эти болезни можно четко дифференцировать. Самое же сложное - когда «на бактериальную пневмонию садится вирусная»: необходимо отделение одного процесса от другого и соответствующее лечение.
«Ковидная пневмония протекает на протяжении трех недель, и процесс не всегда подвергается регрессу», - констатировал Вячеслав Космачев.
Уточнялось, что после выписки человек, переболевший коронавирусом, должен еще две недели оставаться дома на самоизоляции.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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А КТ всем делают, кто с пневмонией?