Во всех районах Пензенской области проходит ремонт автодорог

17.05.2020 | 14:49

В Пензенской области продолжается ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. В работах задействовано около 400 специалистов.

Всего трудятся 43 бригады. Рабочие фрезеруют старое покрытие, кладут выравнивающий слой асфальтобетона, наносят дорожную разметку, благоустраивают прилегающую к трассам территорию, устанавливают дорожные знаки, выполняют ямочный ремонт.

В порядок приводятся автомобильные дороги всех районов области.

«Все работники подрядных организаций работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм», - отметили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

Ранее сообщалось, что кураторы областного управления строительства и дорожного хозяйства, а также члены общественного совета при минстрое региона следят за тем, чтобы дорожники носили маски.

Контроль за выполнением санитарных норм в условиях распространения коронавируса наладили после критики губернатора Ивана Белозерцева, заметившего, что рабочие трудятся без средств индивидуальной защиты.