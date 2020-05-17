Во всех районах Пензенской области проходит ремонт автодорог

В Пензенской области продолжается ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. В работах задействовано около 400 специалистов.
Всего трудятся 43 бригады. Рабочие фрезеруют старое покрытие, кладут выравнивающий слой асфальтобетона, наносят дорожную разметку, благоустраивают прилегающую к трассам территорию, устанавливают дорожные знаки, выполняют ямочный ремонт.
В порядок приводятся автомобильные дороги всех районов области.
«Все работники подрядных организаций работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм», - отметили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.
Ранее сообщалось, что кураторы областного управления строительства и дорожного хозяйства, а также члены общественного совета при минстрое региона следят за тем, чтобы дорожники носили маски.
Контроль за выполнением санитарных норм в условиях распространения коронавируса наладили после критики губернатора Ивана Белозерцева, заметившего, что рабочие трудятся без средств индивидуальной защиты.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Лучше бы контроль за качеством материалов и работ установили,а то дороги после 1 сезона,начинают активно сыпаться.