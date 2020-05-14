Общество

После критики губернатора в области начали проверять дорожников

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В среду, 13 мая, после критики губернатора министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев организовал проверку соблюдения санитарных норм дорожниками.

12-го числа Иван Белозерцев возмутился тем, что рабочие пренебрегают правилами безопасности.

«Я один раз сделал замечание Гришаеву: проезжая по городу, вижу, что сотрудники дорожных подрядных организаций работают без масок. Второй раз делаю замечание. Вчера нашел главного подрядчика, позвонил ему и сказал: «Слушайте, вы что делаете, я вас закрою! И ваше предприятие закрою!»

Через полчаса я еду, смотрю: в масках. Но это же неправильно! Требование было, что должны работать в масках. Нравится - не нравится, должны работать в масках. Министр, куда смотрите вы? Почему не контролируете? Я вас буду тогда наказывать за недоработку», - предупредил Иван Белозерцев.

Теперь за тем, носят дорожники маски или нет, следят кураторы областного управления строительства и дорожного хозяйства совместно с членами общественного совета при минстрое области. Они выезжают на места ремонта дорог и контролируют соблюдение всех требований.

Александр Гришаев поручил до конца недели проверить каждую подрядную организацию, работающую на областных дорогах. Если найдут нарушения, деятельность приостановят.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Тут прут у него и тащат министры, а он маски проверяет. Ну что за губернатор

Гость||

Министрол проверяет правильно ли организован откат, вдруг утаят ....

Гость||

Он свое не отпустит!

Гость||

Больше проверять нечего?

Гость||

Нужно больше чиновников! Чтобы проверять тех чиновников, которые проверяют рабочих.

Гость||

Устал принимать в кабинете, складывать некуда, на природе размах, рыбалка...и рыбку съесть и...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я один раз сделал замечание Гришаеву: проезжая по городу, вижу, что сотрудники дорожных подрядных организаций работают без масок. Второй раз делаю замечание. Вчера нашел главного подрядчика, позвонил ему и сказал: «Слушайте, вы что делаете, я вас закрою! И ваше предприятие закрою!»
Вот это нужно прямо президенту отослать.

Гость||

Ну хоть одна юморная новость

Гость||

Практически все регионы, где ранее Пензы ввели строгое ношение масок, набирают обороты и приближаются уже к сотне заразившихся в день. Тут уже не удивительно.

Дорожный рабочий - у него вся роба мокрая, пот льет по этой маске.

Человеку на таких работах , на жаре, пить требуется чуть не каждые полчаса, какая еще маска?

Ему что, теперь два часа минимум не пить, не курить? Иначе же перерасход этих масок, их же запрещено надевать повторно, если ты ее снял.

Гость||

Было же сказано, что на улице не нужно носить маску. Что докопался до дорожников.Его бы на 12 часов в маску и с лопатой!!!!!

Гость||

Америка.

Гость||

Говорит губер правильных вещей много, но толку от этого - ноль!?

Гость||

Ты что пензяков за дураков держишь!они на тебя работают.

Гость||

Когда будите проверять предприятия Пензы в области сохранения з/п??? Где оплата сохраненная заплатили копейки, вопрос у депутатов такая же оплата.

Гость||

Свали надоел ВСЕМ

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Имя: Гость
Комментарий:

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