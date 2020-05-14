После критики губернатора в области начали проверять дорожников

14.05.2020 | 12:05

В среду, 13 мая, после критики губернатора министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев организовал проверку соблюдения санитарных норм дорожниками.

12-го числа Иван Белозерцев возмутился тем, что рабочие пренебрегают правилами безопасности.

«Я один раз сделал замечание Гришаеву: проезжая по городу, вижу, что сотрудники дорожных подрядных организаций работают без масок. Второй раз делаю замечание. Вчера нашел главного подрядчика, позвонил ему и сказал: «Слушайте, вы что делаете, я вас закрою! И ваше предприятие закрою!»

Через полчаса я еду, смотрю: в масках. Но это же неправильно! Требование было, что должны работать в масках. Нравится - не нравится, должны работать в масках. Министр, куда смотрите вы? Почему не контролируете? Я вас буду тогда наказывать за недоработку», - предупредил Иван Белозерцев.

Теперь за тем, носят дорожники маски или нет, следят кураторы областного управления строительства и дорожного хозяйства совместно с членами общественного совета при минстрое области. Они выезжают на места ремонта дорог и контролируют соблюдение всех требований.

Александр Гришаев поручил до конца недели проверить каждую подрядную организацию, работающую на областных дорогах. Если найдут нарушения, деятельность приостановят.