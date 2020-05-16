В Заречном на клумбах высадят хосту, агератум, тую и можжевельник

16.05.2020 | 15:38

В Заречном начали оформлять клумбы на улицах города. Часть посадочного материала выращивается в питомнике городского комбината благоустройства и лесного хозяйства (КБУ), а часть закупается.

При формировании разноцветных узоров из живых растений будут использованы туя, можжевельник, многолетние и однолетние цветы - петуния, тагетис, бегония, хоста, агератум.

По уже сложившейся традиции яркие цветочные и цветочно-кустарниковые композиции будут радовать горожан на круглых клумбах на местах пересечения проспекта 30-летия Победы с улицами Ленина, Озерской и Комсомольской, возле обелиска Победы, около площади Ленина, в парке имени Лермонтова и в других местах города.

«Кроме того, на центральных улицах разместят кашпо с цветами. Каждая клумба обустраивается в соответствии с заранее утвержденным проектом, эскизы для которого подготовлены специалистами. Завершить работы по оформлению всех цветников планируется уже в июне», - сообщили в управлении общественных связей Заречного.