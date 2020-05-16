Общество

В Заречном на клумбах высадят хосту, агератум, тую и можжевельник

Печать

В Заречном начали оформлять клумбы на улицах города. Часть посадочного материала выращивается в питомнике городского комбината благоустройства и лесного хозяйства (КБУ), а часть закупается.

При формировании разноцветных узоров из живых растений будут использованы туя, можжевельник, многолетние и однолетние цветы - петуния, тагетис, бегония, хоста, агератум.

По уже сложившейся традиции яркие цветочные и цветочно-кустарниковые композиции будут радовать горожан на круглых клумбах на местах пересечения проспекта 30-летия Победы с улицами Ленина, Озерской и Комсомольской, возле обелиска Победы, около площади Ленина, в парке имени Лермонтова и в других местах города.

«Кроме того, на центральных улицах разместят кашпо с цветами. Каждая клумба обустраивается в соответствии с заранее утвержденным проектом, эскизы для которого подготовлены специалистами. Завершить работы по оформлению всех цветников планируется уже в июне», - сообщили в управлении общественных связей Заречного.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото www.zarechny.zato.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Заварить ворота!

Гость||

Туи не лучший выбор для нашего региона.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте