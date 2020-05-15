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Общество

В Каменке начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс

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Жителей Каменки шум техники не раздражает, а радует: он означает старт строительства нового спортивного объекта. На улице Гражданской, рядом со стадионом «Дорожник», начали возводить физкультурно-оздоровительный комплекс. Пока все на самом первом этапе.

«Производятся работы по снятию плодородного растительного слоя, в дальнейшем будут заливать фундаменты стаканного типа, на которые уже будут ставиться колонны и возводиться металлоконструкции. Стены - сэндвич-панели», - рассказал начальник участка Сергей Гамулин.

Площадь нового объекта - 1 750 квадратных метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Каменке уже есть, но министр спорта говорит: его для города недостаточно, да и построен он уже много лет назад. В 2019 году в районном центре открыли поле с искусственным покрытием. В конце 2020-го планируют сдать крытый ФОК.

«Это современный комплекс. Я думаю, что Каменка заслужила, чтобы здесь был современный физкультурно-оздоровительный комплекс», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Стоимость объекта - около 90 миллионов рублей. В основном это средства из федерального бюджета.

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Гость||

Больницу нормальную строить надо, а не фак этот! Но больницу видно не заслужили люли, только фак! Потом, при очередной пандемии, там койки поставят дополнительные! А щас пильнут федеральные денежки!

Имя: Гость
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