В Пензе ограничат парковку на улице Лермонтова

14.05.2020 | 17:45

В областном центре временно будет ограничена стоянка на улице Лермонтова в связи с акарицидной обработкой Олимпийской аллеи.

Автомобилисты не смогут оставлять машины на четной и нечетной стороне улицы от места пересечения Ленинградской и Попова до здания № 28 на Лермонтова.

Ограничение будет действовать с 6:00 15 мая до 22:00 1 июня.

Олимпийскую аллею закрыли для посещения в четверг, 14 мая. Мера призвана обеспечить безопасность горожан и их питомцев, так как препарат для обработки от клещей токсичен, сообщили в пресс-службе мэрии.