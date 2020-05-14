В Пензе ограничат парковку на улице Лермонтова

В областном центре временно будет ограничена стоянка на улице Лермонтова в связи с акарицидной обработкой Олимпийской аллеи.
Автомобилисты не смогут оставлять машины на четной и нечетной стороне улицы от места пересечения Ленинградской и Попова до здания № 28 на Лермонтова.
Ограничение будет действовать с 6:00 15 мая до 22:00 1 июня.
Олимпийскую аллею закрыли для посещения в четверг, 14 мая. Мера призвана обеспечить безопасность горожан и их питомцев, так как препарат для обработки от клещей токсичен, сообщили в пресс-службе мэрии.
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