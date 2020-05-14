Общество

В Пензе микрорайон Север останется без холодной воды

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В пятницу, 15 мая, жители микрорайона Север останутся без холодной воды. Ресурс перестанут подавать в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

С 10:00 до 20:00 холодного водоснабжения не будет в домах на улицах Депутатской, Аустрина, Совхозной, Черняховского, Белякова, Компрессорной, Можайского, Байкова, Сумской, Островной, Каштановой, Лунинской, Новой, Павлова, Нестерова, Северополянской и Совхоз Победа.

Без ресурса останутся жители 3-го проезда Можайского, 1, 2, 3-го Каштанового, 1, 2, 3-го Нового, 1, 2, 3-го Северополянского, а также проездов Совхозного и Литвинова.

Под отключения попадают детские сады на улицах Можайского, 3а, и Депутатской, 5 и 8а. Воды не будет и в школе № 71.

ООО «Горводоканал» приносит извинения за вынужденные неудобства. Подача водоснабжения возобновится после ремонтных работ.

«По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения, обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50», - добавили в организации.

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