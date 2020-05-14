В области растет число детей с подтвержденным коронавирусом

В четверг, 14 мая, в региональном оперативном штабе назвали возраст новых пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки их прирост составил 45. Всего зафиксировано 924 случаев COVID-19.
Заразившиеся – люди от 23 лет до 91 года. Зарегистрирован еще один случай инфекции у ребенка 7 лет. Таким образом, число детей с коронавирусом к 14 мая стало равняться 27.
В регионе практически ежедневно выявляют малышей, заразившихся опасной болезнью. Так, 13 мая вирус подтвердился у 4-летнего ребенка, 12-го - у двух детей в возрасте 1 года и 10 лет.
С начала эпидемии коронавируса в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали 24 089 человек (24 943 исследования), в лабораториях лечебной сети - 25 821 человека (27 623 исследования).
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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