Общество

В области растет число детей с подтвержденным коронавирусом

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В четверг, 14 мая, в региональном оперативном штабе назвали возраст новых пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки их прирост составил 45. Всего зафиксировано 924 случаев COVID-19.

Заразившиеся – люди от 23 лет до 91 года. Зарегистрирован еще один случай инфекции у ребенка 7 лет. Таким образом, число детей с коронавирусом к 14 мая стало равняться 27.

В регионе практически ежедневно выявляют малышей, заразившихся опасной болезнью. Так, 13 мая вирус подтвердился у 4-летнего ребенка, 12-го - у двух детей в возрасте 1 года и 10 лет.

С начала эпидемии коронавируса в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали 24 089 человек (24 943 исследования), в лабораториях лечебной сети - 25 821 человека (27 623 исследования).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ооо пугалки новые подъехали для мамок

Гость||

Это чтобы в ближайшее время садики детские и лагеря летние не открывать. Не с проста информируют.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всего зафиксировано 924 случаев COVID-19.
И где они только этот вирус находят? Они что режим самоизоляции игнорировали на режим повышенной готовности забили или маски не носили?

Гость||

Сколько детей выздоровело? И какая всем разница сколько анализов сделали. Журналюшкам больше писать нечего?

Гость||

Гость писал(a):

Ооо пугалки новые подъехали
А дурачок старый , и не отъезжал никуда.

Гость||

Гость писал(a):

А дурачок старый , и не отъезжал никуда.
Это ты про себя сейчас? Самокритично

Гость||

Гость писал(a):

или маски не носили?
Не купили маски у определённого круга лиц?

В Петербурге пенсионерам и малоимущим раздают бесплатно по 20 масок.

Гость||

Ну и что зато Иван бардюры укладывает

Имя: Гость
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