«МегаФон» предложил новые возможности игрового сервиса

14.05.2020 | 17:18

«МегаФон» запустил партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES. Пользователям портала «МегаФон Игры» теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

Речь идет о наборах современного оружия и снаряжения для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса сотового оператора.

Поклонники игры ArcheAge смогут купить со значительными скидками питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематические наборы. Покупку можно оплатить со счета мобильного телефона.

«Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала «МегаФон Игры» увеличилась в 2,5 раза. Партнерство с MY.GAMES - очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям: и новичкам, и опытным геймерам», - отметил генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

«Мы очень рады тому, что клиенты «МегаФона» смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них. Особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по Сети или мобильной связи», - прокомментировал новость CEO MY.GAMES Василий Магурян.

Портал «МегаФон Игры» предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счета мобильного телефона. На площадке представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие.

Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса облачного гейминга Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.