Общество

В Пензе хотят установить памятник медикам

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В среду, 13 мая, руководители пензенских промышленных предприятий на встрече с губернатором Иваном Белозерцевым предложили за свой счет изготовить памятник медикам.

«Медицинские работники сегодня, как никто другой, достойны уважения и благодарности. Они на переднем крае борьбы за жизни и здоровье людей. Ведут самую настоящую войну, и, к сожалению, на этой войне есть жертвы среди профессионального сообщества. В память о них, а также в качестве признания за все то, что медики делают для людей от самого нашего рождения, такой объект в Пензе быть должен», - поддержал идею глава региона.

По предварительным оценкам, создание и установка памятника займет не менее 7-10 месяцев.

На встрече обсуждались возможные площадки для размещения объекта, однако решено определиться с местом его размещения позднее, когда будет подготовлено несколько проектов.

5 мая стало известно о смерти от пневмонии фельдшера скорой помощи, работавшей в Пензе. 8 мая ушел из жизни хирург Пензенской районной больницы, в тот же день минздрав сообщил о том, что в Неверкинском районе скончался 54-летний водитель скорой помощи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным оценкам, создание и установка памятника займет не менее 7-10 месяцев.
На курдовских террористов(как памятник Матери) медиков не сделают похожими?

Гость||

Не у что работа медиков сейчас сильнее подвига врачей, санитарок на фронте, что памятник очень нужно построить?

Гость||

лучше средства защиты дайте в поликлиники врачам терапевтам и зарплату.первичное звено тоже по квартирам ходит по разным больным.

Гость||

ПАМЯТНИК МАСКИ БУДЕТ ?

Гость||

Памятник, видно, дешевле выйдет, чем всем компенсации заплатить положенные. Медики кричат, что у них мазки не берут. А им - мы вам памятник зато поставим! Абсурд какой то.

Гость||

Гость писал(a):

МАСКИ БУДЕТ ?
не маски, а маске !

Гость||

Поставите сначала водителю и фельдшеру правильный диагноз, а не просто пневмонии . И заплатите компенсации семье.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Медицинские работники сегодня, как никто другой, достойны уважения и благодарности. Они на переднем крае борьбы за жизни и здоровье людей.
"Ёшкин кот" вспомнили,что есть такие)))

Гость||

Ну а чё, всё правильно, сначала похороны (https://www.penzainform.ru/news/incidents/2017/12/15/k_zdaniyu_minzdrava_na_ulitce_nekrasova_podlozhili_grob_s_venkom.html), а потом памятник. Вот только чего три года тянули, денег что ли не было на памятник?

Имя: Гость
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