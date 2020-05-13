В Пензе хотят установить памятник медикам

13.05.2020 | 14:59

В среду, 13 мая, руководители пензенских промышленных предприятий на встрече с губернатором Иваном Белозерцевым предложили за свой счет изготовить памятник медикам.

«Медицинские работники сегодня, как никто другой, достойны уважения и благодарности. Они на переднем крае борьбы за жизни и здоровье людей. Ведут самую настоящую войну, и, к сожалению, на этой войне есть жертвы среди профессионального сообщества. В память о них, а также в качестве признания за все то, что медики делают для людей от самого нашего рождения, такой объект в Пензе быть должен», - поддержал идею глава региона.

По предварительным оценкам, создание и установка памятника займет не менее 7-10 месяцев.

На встрече обсуждались возможные площадки для размещения объекта, однако решено определиться с местом его размещения позднее, когда будет подготовлено несколько проектов.

5 мая стало известно о смерти от пневмонии фельдшера скорой помощи, работавшей в Пензе. 8 мая ушел из жизни хирург Пензенской районной больницы, в тот же день минздрав сообщил о том, что в Неверкинском районе скончался 54-летний водитель скорой помощи.