В Пензе хотят установить памятник медикам

В среду, 13 мая, руководители пензенских промышленных предприятий на встрече с губернатором Иваном Белозерцевым предложили за свой счет изготовить памятник медикам.
«Медицинские работники сегодня, как никто другой, достойны уважения и благодарности. Они на переднем крае борьбы за жизни и здоровье людей. Ведут самую настоящую войну, и, к сожалению, на этой войне есть жертвы среди профессионального сообщества. В память о них, а также в качестве признания за все то, что медики делают для людей от самого нашего рождения, такой объект в Пензе быть должен», - поддержал идею глава региона.
По предварительным оценкам, создание и установка памятника займет не менее 7-10 месяцев.
На встрече обсуждались возможные площадки для размещения объекта, однако решено определиться с местом его размещения позднее, когда будет подготовлено несколько проектов.
5 мая стало известно о смерти от пневмонии фельдшера скорой помощи, работавшей в Пензе. 8 мая ушел из жизни хирург Пензенской районной больницы, в тот же день минздрав сообщил о том, что в Неверкинском районе скончался 54-летний водитель скорой помощи.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):На курдовских террористов(как памятник Матери) медиков не сделают похожими?