Льготная ипотека на квартиры в Спутнике - проверено на себе

13.05.2020 | 17:23

Растет число людей, получивших одобрение на покупку квартиры в Городе Спутнике с привлечением льготного ипотечного кредита в 2,7% годовых.

На себе сельскую ипотеку уже проверили больше 150 человек, желающих переехать в Спутник. Среди них - руководитель отдела продаж строительного холдинга «Термодом» Мария Ликаренко.

«Для меня сельская ипотека послужила стимулом к тому, чтобы приобрести новое жилье. Я считаю, что мне, как и многим другим, очень повезло, что это жилье можно приобрести именно в Спутнике», - рассказала Мария Ликаренко.

Город Спутник как часть территории Пензенского района вошел в перечень утвержденных Минсельхозом территорий, на которых сельская ипотека действует с 2020 года.

По словам Марии Ликаренко, для оформления ипотеки понадобился простой и небольшой пакет документов.

«По сути, все, что нужно, - это официальное трудоустройство, так как справка о доходах обязательна. В остальном все просто и доступно каждому», - подчеркнула Мария.

Стоит отметить, что льготный кредит действует на приобретение недвижимости и в сданных домах Спутника, и в строящихся. Узнать больше можно по телефону 28-28-20.