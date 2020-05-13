Общество

Льготная ипотека на квартиры в Спутнике - проверено на себе

Печать

Растет число людей, получивших одобрение на покупку квартиры в Городе Спутнике с привлечением льготного ипотечного кредита в 2,7% годовых.

На себе сельскую ипотеку уже проверили больше 150 человек, желающих переехать в Спутник. Среди них - руководитель отдела продаж строительного холдинга «Термодом» Мария Ликаренко.

«Для меня сельская ипотека послужила стимулом к тому, чтобы приобрести новое жилье. Я считаю, что мне, как и многим другим, очень повезло, что это жилье можно приобрести именно в Спутнике», - рассказала Мария Ликаренко.

Город Спутник как часть территории Пензенского района вошел в перечень утвержденных Минсельхозом территорий, на которых сельская ипотека действует с 2020 года.

По словам Марии Ликаренко, для оформления ипотеки понадобился простой и небольшой пакет документов.

«По сути, все, что нужно, - это официальное трудоустройство, так как справка о доходах обязательна. В остальном все просто и доступно каждому», - подчеркнула Мария.

Стоит отметить, что льготный кредит действует на приобретение недвижимости и в сданных домах Спутника, и в строящихся. Узнать больше можно по телефону 28-28-20.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте