Общество

Дачникам посоветовали повременить с высадкой культур в открытый грунт

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«Сейчас самая пора сажать лук, морковь, свеклу. Для этих культур овощей сейчас самая пора», - рассказывал в начале мая дачник Анатолий Зубков.

Вероятно, мужчина немного поторопился. Впрочем, как и большинство пензенских дачников, которые уже высадили в открытый грунт традиционные для региона овощные культуры. Нужно было подождать, пока погода перестанет капризничать. По прогнозам пензенских синоптиков, после более чем 20-градусного тепла в области на неделе установится прохлада.

«14, 16 и 17 мая в ясные ночи вполне вероятны слабые заморозки до -1 градуса, но будут они только в воздухе. На почве их не ожидается, потому что она очень хорошо сейчас увлажнена. Поэтому, дорогие дачники, я все-таки советую вам не высаживать теплолюбивые культуры в открытый грунт», - пояснила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Те, кто поторопился с весенними работами на своих шести сотках, могут подстраховаться и укрыть грядки с нежными зелеными ростками полиэтиленовой пленкой или специальным нетканым материалом. При несильных и непродолжительных заморозках это должно помочь.

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