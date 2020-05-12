В Пензе ограничили подачу горячей воды

12.05.2020 | 11:37

Утром во вторник, 12 мая, в Пензе в связи с необходимостью проведения планово-профилактических работ по подготовке тепловых сетей к следующему отопительному сезону ограничили подачу горячей воды. Ресурса не будет до 12:00 13 мая.

Речь идет о следующих адресах: улица Рахманинова, 20, 24, 26, 28; Тернопольская, 7, 10, 14, 16, 18; Бородина, 1, 3, 5, 7; 5-й проезд Аренского, 5, 11, 13, 15; улица Римского-Корсакова, 14, 16, 18, 20; школа-интернат на Мусоргского, 17.

Компания АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» принесла горожанам извинения за доставленные неудобства.