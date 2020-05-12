В Пензе навели порядок в сквере «Три гвоздики»

12.05.2020 | 09:52

В Пензе при подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне благоустроен сквер «Три гвоздики», расположенный на улице Карпинского.

Зеленая зона была заложена в 1980 году в честь 35-летия Победы. Ранее пензенцы неоднократно жаловались на то, что сквер «Три гвоздики» требует большего внимания со стороны властей.

18 октября 2019 года представители администрации города провели в зеленой зоне выездное совещание и пришли к выводу, что сквер нуждается в серьезных работах по благоустройству. Необходимо сделать пешеходные дорожки, оформить клумбы, отреставрировать сами «гвоздики». Также планировалось посадить живую изгородь по периметру.

Однако в феврале 2020-го выяснилось, что сквер не вошел в перечень объектов, на благоустройство которых будут выделены деньги. Руководитель администрации Ленинского района Надежда Москвитина пообещала, что даже при отсутствии финансирования территорию приведут в порядок.

Работы действительно провели. Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в сквере обновили урны, покрасили лавочки, стелу трудовому подвигу и непосредственно сам монумент.

Кроме того, в «Трех гвоздиках» разбили клумбы, заасфальтировали дорожки, опилили аварийные деревья и высадили молодые ели.