Общество

В Пензе навели порядок в сквере «Три гвоздики»

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В Пензе при подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне благоустроен сквер «Три гвоздики», расположенный на улице Карпинского.

Зеленая зона была заложена в 1980 году в честь 35-летия Победы. Ранее пензенцы неоднократно жаловались на то, что сквер «Три гвоздики» требует большего внимания со стороны властей.

18 октября 2019 года представители администрации города провели в зеленой зоне выездное совещание и пришли к выводу, что сквер нуждается в серьезных работах по благоустройству. Необходимо сделать пешеходные дорожки, оформить клумбы, отреставрировать сами «гвоздики». Также планировалось посадить живую изгородь по периметру.

Однако в феврале 2020-го выяснилось, что сквер не вошел в перечень объектов, на благоустройство которых будут выделены деньги. Руководитель администрации Ленинского района Надежда Москвитина пообещала, что даже при отсутствии финансирования территорию приведут в порядок.

Работы действительно провели. Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в сквере обновили урны, покрасили лавочки, стелу трудовому подвигу и непосредственно сам монумент.

Кроме того, в «Трех гвоздиках» разбили клумбы, заасфальтировали дорожки, опилили аварийные деревья и высадили молодые ели.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Лесторан "Мюнхен" не прикрыли?

А то как-то не комильфо....

Гость||

Облагородили одну клумбу и две дорожки. А почему Иван торжественно ленточку не перерезал?

Гость||

Как они его мечтали снести и застроить.

Имя: Гость
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