Пензенцы начали возвращаться к привычным делам

12.05.2020 | 18:12

На работу как на праздник. После продолжительного периода нетрудовых будней пензенцы начинают возвращаться к привычным делам и таким понятиям, как утренний час пик. На остановках общественного транспорта не сказать что аншлаг, но желающих уехать прибавилось.

Несмотря на то что количество безработных за последнее время увеличилось, некоторым все же повезло.

«Сейчас устроился на работу, уже второй день выхожу», - рассказал молодой человек.

Ближе к народу - на остановке общественного транспорта и те, кто не прекращал выполнять свои обязанности ни на день. Даже в маске вполне узнаваема начальник областного управления по регулированию тарифов и энергосбережению Наталья Клак.

«Все с собой: перчатки, средства защиты. Доблестно соблюдаю все правила. В соответствии с распоряжением губернатора, мы, как и все другие органы исполнительной власти, обеспечивали деятельность правительства Пензенской области», - отметила она.

«В масках и перчатках. Рассаживаются, как придется», - сообщила кондуктор автобуса Татьяна.

На передовой все время были и бригады сотрудников общественного транспорта. Его количество хоть и сокращалось, все же автобусы, маршрутки и троллейбусы продолжали возить людей. Про первый рабочий день после продолжительных выходных водители и кондуктора говорят, что не заметили сильного увеличения пассажиропотока. А вот передвигающихся на личных машинах стало больше.