Общество

Для медиков больницы Бурденко организовали бесплатное питание

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Для медицинских работников Пензенской областной больницы имени Бурденко, помогающих пациентам с коронавирусной инфекцией, организовали бесплатное питание.

«Новый коронавирус внес свои коррективы в жизнь и работу всех сфер. Медицинские работники встали на защиту тех, кто заболел COVID-19. Им сегодня тяжелее всех. Бизнес-сфера, предпринимательское сообщество оказывают огромную поддержку медикам», - сообщили представители регионального минздрава.

На официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте» выложен ролик, посвященный работе медиков и помощи, которую им оказывают благотворители и волонтеры. Сетевое издание «ПензаИнформ» публикует его отрывок, полную версию можно посмотреть по ссылке.

«Наступил тот момент, когда мне хочется сказать слова огромной благодарности и признательности всем людям, которые пришли на помощь нам, медицинским работникам… Организовано бесплатное питание специалистов, которые оказывают помощь в круглосуточном режиме в «красной зоне» нашей больницы. Огромное количество небезразличных людей перечислили очень большие суммы, чтобы организовать это питание и приобрести дополнительные средства индивидуальной защиты. Огромное количество волонтеров пришли к нам на помощь и участвуют в приготовлении пищи, в доставке специалистов на работу и с работы», - рассказал главврач больницы Бурденко Вячеслав Космачев.

Бесплатный обед состоит из «горячего первого, мясного второго и витаминного морса». На ужин медработники получают салат, сэндвич и морс.

«Мы видим, что наша работа приносит пользу. Мы стараемся поддержать сотрудников, чтобы они не теряли свой оптимизм, работоспособность и укрепляли свое здоровье», - рассказала Светлана Зотова. Обычно она работает в поликлинике, но сейчас руководит службой доставки и питания сотрудников больницы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — видео vk.com/minzdrav_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

и приобрести дополнительные средства индивидуальной защиты.
Почему государство не обеспечило всем необходимым или виноваты на местном уровне?

Гость||

Гость писал(a):

и приобрести дополнительные средства индивидуальной защиты.

Почему государство не обеспечило всем необходимым или виноваты на местном уровне?

Естественно, они же просто оптимизировали и пилили, а когда действительно настала чрезвычайная ситуация и нужно реально работать, а не отчёты писать, то оказалось что не кому и нечем. медицина оказалась не готова.

Имя: Гость
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