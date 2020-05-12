12.05.2020 | 18:00

Эпидемиологическая ситуация в регионе по-прежнему остается сложной. В области зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее число заболевших составляет 837 человек. 26 пензенцев с диагнозом COVID-19 находятся в отделении реанимации. Половина из этих пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Такие данные озвучила временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Оксана Чижова в ходе совещания правительства, которое состоялось в режиме видеоконференции.

«По стационару на развернутых койках на сегодняшний день проходят лечение с внебольничными пневмониями плюс с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 900 человек. Под медицинским наблюдением амбулаторно находятся 4 002 человека, из них 3 957 по контакту с заболевшими и 45 прибывших из-за рубежа», - сообщила она.

Глава региона поручил медикам активнее включаться в информационную борьбу в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Врачам необходимо проводить разъяснительную беседу с населением, рассказывать пензенцам о мерах защиты от опасной болезни.

«Я просто удивляюсь людям, которые не боятся. Удивляюсь тому, что они ставят под угрозу своих родственников, самих себя. У нас есть случаи, когда по цепочке болеют родственники, знакомые и друзья», - отметил главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.

Но лучше любых слов говорят цифры. Медицинские учреждения переполнены. Много пациентов с пневмонией. В областной больнице увеличивают реанимационное отделение до 90 коек, монтируют дополнительную систему подачи кислорода. Аппаратов ИВЛ в регионе пока хватает. Врачи делают все, чтобы победить заразу, но без помощи обычных людей им не обойтись.

«Каждый день мы регистрируем по 11 тысяч. Мы уже по темпам роста идем за Америкой, опережаем ряд европейских стран, где начиналось все это», - рассказал Сергей Рыбалкин.

Индивидуальные средства защиты, по мнению врачей, крайне важны в войне с коронавирусом. Только ношение масок, дезинфекция рук, социальная дистанция помогут остановить ежедневный прирост больных с этой инфекцией.