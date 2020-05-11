Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мая 2020|19:41
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Общество

В Пензенской области 802 пациента с подтвержденным COVID-19

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«Главное для нас - это жизнь, здоровье, безопасность людей. Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней», - сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Обращения его к гражданам ждали миллионы россиян. С ситуации с распространением коронавируса на территории страны, проделанной работы по предотвращению и лечению заболевания глава государства начал совещание с кабинетом министров.

После шести недель режима ограничений жизнь в стране начнет возвращаться в привычное русло.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», - отметил Владимир Путин.

Поэтому необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Пока по-прежнему мораторий распространяется на проведение массовых мероприятий.

11 мая стало известно, что по числу заразившихся COVID-19 Россия вышла на третье место в мире.

В Пензенской области подтвержденных случаев 802, из них за последние сутки 38. В числе пациентов двухлетний ребенок. Выздоровело с начала регистрации коронавируса на территории региона 402 человека. Десять скончались.

«При всем неблагополучии ситуации существующие темпы прироста позволяют обеспечить оказание квалифицированной медицинской помощи заболевшим. Поэтому критически важно не увеличивать темпы прироста заболеваемости», - пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

На прошлой неделе на территории региона режим повышенной готовности был продлен до 17 мая включительно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Здорово!penzainform.ru писал(a):

На прошлой неделе на территории региона режим повышенной готовности был продлен до 17 мая включительно.
Хватит уже!

Гость||

Вот и каюк вирусу. Конец дурдому. Остаётся масочный бизнес?

Гость||

Завтра в школу?

Гость||

ЗАВТРА В ЦЕРКОВЬ...

Грехов многие накопили за период самоизоляции.

Гость||

думаю...БРЕХНЯ всё это

Гость||

802-402-10=390. Может хватит пугалок? А больницы забиты, а врачи в аврале на передовой, но темпы позволяют оказывать медпомощь всем вовремя. Перекус вы себя слышите, вместе с Никишиным и иже с вами?

Гость||

390 на 1500000 жителей. Вот это пандемия

Гость||

Так может это официально хорошая статистика, а власти знают реальную поэтому и меры продляют

Гость||

Вот вот. И результаты тестов запаздывают на 2-3дня, а на 10 не хотите?

Гость||

Гость писал(a):

802-402-10=390. Может хватит пугалок? А больницы забиты, а врачи в аврале на передовой, но темпы позволяют оказывать медпомощь всем вовремя. Перекус вы себя слышите, вместе с Никишиным и иже с вами?
Больницы забиты потому что существует очень много других инфекционных заболеваний ,которыми люди болеть не перестали и их нельзя класть вместе ,а количество профильных врачей и коек эти "реформаторы" сократили до минимума,и если количество коек и младшего мед.персонала можно нарастить,то врачей брать неоткуда ,только размазывать "тонким слоем" существующих по лечебным учреждениям.Паника для народа создана искусствено ,паника власти понятна ,это катастрофический просчёт с реформой здравоохранения и катастрофический кадровый кризис власти.

Гость||

Слава Богу!

Гость||

перекус и оперштаб будут недовольны, нагнетали, старались, рисовали статистику и плакаты с лозунгами

Гость||

Да и хер с ними,Путин отменил коронавирус

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области подтвержденных случаев 802
Они что нарушали режим повышенной готовности самоизоляции игнорировали или маски не носили?

И где они только находят этот вирус?

Гость||

Пукнул значит вирус,а теперь облом,деньги на пукающих выделять не будут.тем самым больных будет меньше,а точнее совсем небудет.коронабизнес закончился

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Имя: Гость
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