В Пензенской области 802 пациента с подтвержденным COVID-19

11.05.2020 | 18:12

«Главное для нас - это жизнь, здоровье, безопасность людей. Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней», - сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Обращения его к гражданам ждали миллионы россиян. С ситуации с распространением коронавируса на территории страны, проделанной работы по предотвращению и лечению заболевания глава государства начал совещание с кабинетом министров.

После шести недель режима ограничений жизнь в стране начнет возвращаться в привычное русло.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», - отметил Владимир Путин.

Поэтому необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Пока по-прежнему мораторий распространяется на проведение массовых мероприятий.

11 мая стало известно, что по числу заразившихся COVID-19 Россия вышла на третье место в мире.

В Пензенской области подтвержденных случаев 802, из них за последние сутки 38. В числе пациентов двухлетний ребенок. Выздоровело с начала регистрации коронавируса на территории региона 402 человека. Десять скончались.

«При всем неблагополучии ситуации существующие темпы прироста позволяют обеспечить оказание квалифицированной медицинской помощи заболевшим. Поэтому критически важно не увеличивать темпы прироста заболеваемости», - пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

На прошлой неделе на территории региона режим повышенной готовности был продлен до 17 мая включительно.