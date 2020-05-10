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Общество

В пензенской Заре начали строить второй корпус детского сада

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Путь проложен. Скоро по бетонным плитам двинется строительная техника. В микрорайоне Заря приступили к возведению второго корпуса детского сада. Основной, рассчитанный на 170 малышей, уже не справляется с количеством желающих. Определить своих чад в дошкольное учреждение мечтают десятки молодых родителей из ближайших многоэтажек и частного сектора. Новое здание должно помочь решить проблему с нехваткой мест.

Пока рабочие готовят площадку под фундамент нового корпуса, где разместятся 120 юных пензенцев. Бригада трудилась на объекте с раннего утра до позднего вечера вторую неделю подряд.

«Убирают тротуарную плитку, готовят под котлован, под стройку - на расстоянии 10 метров от здания. Типовой проект», - сообщил завхоз филиала детского сада № 130 «Росток» Вячеслав Кондратьев.

Подробнее о будущем социально значимом объекте рассказали в городском управлении капитального строительства.

«Само здание двухэтажное и подвальное помещение. На первом этаже будут размещаться групповые ячейки ясельного возраста, также пищеблок, медицинское помещение. На втором этаже будут три групповые ячейки детей более старшего возраста», - уточнил заместитель начальника Управления капитального строительства г. Пензы Артур Абдусаламов.

Также проектом предусмотрены хозбытовые площади, небольшой спортивный зал для занятий физической культурой и музыкальный класс.

Сумма муниципального контракта составляет чуть больше 122 миллионов рублей. Деньги из федерального и местного бюджетов. Срок сдачи объекта - декабрь 2020 года.

Строительством второго корпуса занимается та же подрядная организация, что возводила основное здание детского сада в Заре.

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Гость||

Хитроглазого надо брать и его поддельника Магу.Если всё правильно сделать,то можно взять главаря банды,Заслуженного.Мага своего подтянул,клан сколачивает,чтобы на нарах грели.

Имя: Гость
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