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Общество

В Пензе исчезла дорога к умной спортивной площадке

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Дорога к умной спортивной площадке в Заре, построенной в 2023 году, скрылась под слоем грязи. И водителям, и пешеходам нелегко преодолеть ее, чтобы добраться до тренажеров и беговых дорожек.

«Размесили КамАЗы (ведется малоэтажная многоквартирная застройка), с улицы Новоселов дорогу убили и загородили блоками. На площадку и дорогу к ней было потрачено 25 млн руб. Под дорогу был выкопан котлован, насыпано огромное количество песка, крупного и мелкого щебня (готовили под асфальт). А зимой рядом с дорогой навозили землю со снегом размером с пятиэтажный дом, и, конечно же, весной это все потекло на новую дорогу метровым слоем. Что это? Диверсия? Вредительство? Когда нам ждать восстановления дороги?» - написала жительница Зари Елена в районный чат в Viber.

В Пензе исчезла дорога к умной спортивной площадке

Ее поддержали другие пензенцы. «Да, ходили дети на площадку, пришли по колено в грязи. Говорят, мы дольше шли, чем мяч гоняли», «А еще можно представить, в каком состоянии будет покрытие этой площадки после таких походов. Скоро на нее уже не захочется ходить», - пожаловались жители района.

Им ответил депутат Сергей Лукичев. «Вчера ездил на место. Проехать от улицы Новоселов до спортивной площадки не смог. Созвонился с заместителем главы города Ярославом Щигоревым по этой проблеме. Он обещал направить в понедельник представителя УКСа», - написал он в воскресенье, 7 апреля.

В Пензе исчезла дорога к умной спортивной площадке

К строительству умной спортивной площадки в микрорайоне Заря приступили в июне 2023-го и сдали ее в конце августа, обеспечив современным инвентарем и доступом в интернет. На снарядах разместили QR-коды, чтобы посетители могли узнать, как правильно ими пользоваться.

Также объект включает в себя беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол, футбольное поле.

Жители микрорайона в августе обратили внимание властей на то, что к площадке нет дорог, кроме единственной, от остановки на улице Новоселов. Чтобы позаниматься спортом, людям, живущим в частном секторе, приходится месить грязь.

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Источник — фото, видео Сергея Лукичева
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