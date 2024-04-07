Строительство школы в Заре идет практически круглосуточно

07.04.2024 | 11:16

Школу на 1 100 мест в пензенском микрорайоне Заря строят 148 рабочих. Они трудятся ежедневно до 23:00.

На объекте уже выполнили монолитные работы, сделали межэтажные перекрытия. Сейчас специалисты занимаются остеклением, устройством фасадных конструкций, стяжкой полов, монтажом перегородок и внутренних инженерных сетей, вентиляции, системы дымоудаления.

«Здание будет состоять из 9 трехэтажных блок-секций. Проект включает лифты и широкие лестничные марши для обеспечения комфортного передвижения учащихся. Площадь образовательного учреждения - порядка 22 тыс. кв. м», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В школе будут тренажерный зал, библиотека, зал хореографии, зоны для занятий баскетболом, волейболом, футболом, легкой атлетикой.

Обучение намерены организовать в одну смену. Школу сделают профильной, с уклоном в углубленное изучение естественно-математических наук.

На строительство объекта потратят 1 млрд 200 млн рублей. Сдать его хотят к 1 сентября 2024 года.