В Заре подрядчик проложил ливневку вдоль будущей дороги

21.03.2024 | 18:22

В Управлении капитального строительства Пензы рассказали, как идут работы по прокладке дороги на улице Героя России Сергеева в Заре. Она будет вести к новой школе.

Сейчас на месте одновременно задействованы бульдозер, автогрейдер, дорожный каток, четыре экскаватора и столько же самосвалов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

Подрядчик уже смонтировал ливневку и теперь разрабатывает грунт, чтобы сделать углубление для последующей укладки асфальта.

По проекту работы разбиты на два этапа. Первый предполагает обустройство двухполосной дороги (около 1,9 км) от улицы Новоселов вдоль нового жилого комплекса для переселенцев и вокруг будущей школы. Второй этап (еще 800 метров) охватит участок перспективной застройки. Предусмотрены тротуары и уличное освещение.

Сдать дорогу планируют в сентябре 2024 года.