В минздраве области объяснили, почему детям запрещены прогулки

Жителям Пензенской области рассказали, почему детям в период пандемии коронавируса нельзя гулять.
Один из способов передачи новой инфекции – воздушно-капельный. Если взрослые в большинстве случаев могут оценить опасность, соблюдать социальную дистанцию, не контактировать ни с кем, не дотрагиваться до слизистых и лица, то для малышей все это весьма затруднительно.
«К сожалению, наша беспечность приводит к тому, что все чаще на детских площадках стали появляться дети, которые не могут соблюдать необходимую дистанцию (они же играют), не могут контролировать касание руками лица и тем более, особенно очень маленькие, носить маску», - рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Также в минздраве отметили, что многие дети болеют бессимптомно и могут заразить родных. Поэтому детям лучше оставаться дома.
Режим повышенной готовности в регионе продлили до 17 мая включительно. Пензенцам рекомендуют оставаться на самоизоляции и не покидать свои жилища без особой надобности.
К 9 мая в регионе зафиксировано 22 малолетних ребенка, заразившихся коронавирусом. Их возраст от одного месяца до 10 лет.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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