В минздраве области объяснили, почему детям запрещены прогулки

10.05.2020 | 10:11

Жителям Пензенской области рассказали, почему детям в период пандемии коронавируса нельзя гулять.

Один из способов передачи новой инфекции – воздушно-капельный. Если взрослые в большинстве случаев могут оценить опасность, соблюдать социальную дистанцию, не контактировать ни с кем, не дотрагиваться до слизистых и лица, то для малышей все это весьма затруднительно.

«К сожалению, наша беспечность приводит к тому, что все чаще на детских площадках стали появляться дети, которые не могут соблюдать необходимую дистанцию (они же играют), не могут контролировать касание руками лица и тем более, особенно очень маленькие, носить маску», - рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Также в минздраве отметили, что многие дети болеют бессимптомно и могут заразить родных. Поэтому детям лучше оставаться дома.

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 17 мая включительно. Пензенцам рекомендуют оставаться на самоизоляции и не покидать свои жилища без особой надобности.

К 9 мая в регионе зафиксировано 22 малолетних ребенка, заразившихся коронавирусом. Их возраст от одного месяца до 10 лет.