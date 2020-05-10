Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мая 2020|11:41
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Общество

В минздраве области объяснили, почему детям запрещены прогулки

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Жителям Пензенской области рассказали, почему детям в период пандемии коронавируса нельзя гулять.

Один из способов передачи новой инфекции – воздушно-капельный. Если взрослые в большинстве случаев могут оценить опасность, соблюдать социальную дистанцию, не контактировать ни с кем, не дотрагиваться до слизистых и лица, то для малышей все это весьма затруднительно.

«К сожалению, наша беспечность приводит к тому, что все чаще на детских площадках стали появляться дети, которые не могут соблюдать необходимую дистанцию (они же играют), не могут контролировать касание руками лица и тем более, особенно очень маленькие, носить маску», - рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Также в минздраве отметили, что многие дети болеют бессимптомно и могут заразить родных. Поэтому детям лучше оставаться дома.

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 17 мая включительно. Пензенцам рекомендуют оставаться на самоизоляции и не покидать свои жилища без особой надобности.

К 9 мая в регионе зафиксировано 22 малолетних ребенка, заразившихся коронавирусом. Их возраст от одного месяца до 10 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

кто конкретно коментировал .

Гость||

Вот этим месячным и годовалым, которые захворали, тоже кто-то на ручки чихал и они в песочнице играли? Заодно почтенные старцы за 90 лет с ними же.

Сами же в новостях объявляете, что везут заразу с Москвы, во все глухие деревни, заражают семью, и никто это не контролирует!

Гость||

Адекватные родители не пускают детей на площадки и гуляют в отдалении.а дети без свежего воздуха,бледные, с синяками под глазами это конечно очень здорово.....

Гость||

Мой ребенок на даче целыми днями. Понятно , что ни с кем общаться нельзя. Дети все облизывают, руки в рот тянут.

Гость||

А когда у детей массово начнутся проблемы с кровью из-за падения гемоглобина ,что будут говорить другие врачи?Дети и так слабые по здоровью,онкологическая ситуация в области критическая,а тут лишают детей свежего воздуха и движения,а от телевизоров и гаджетов ещё и зрение портиться.Такое впечатление что в минздраве разучились мыслить комплексно и просчитывать ситуацию хотя бы на пару шагов вперед.

Гость||

Зато как хорошо в своем коттедже, в реликтовом лесу. И даже если выйти за забор - красота, никакое быдло не отсвечивает, все по норам сидят.

Гость||

Гость писал(a):

Зато как хорошо в своем коттедже, в реликтовом лесу. И даже если выйти за забор - красота, никакое быдло не отсвечивает, все по норам сидят.
Мечта.

Гость||

Итак сидим...только вот вирус никуда не исчезнет, а вакцину еще не скоро запустят.Что ж нам полгода еще не гулять?

Гость||

Какой же бред

Гость||

Минздрав. Вечнозелёных идиотов!

Гость||

Минздрав не хочет признать, что не смогли справится с этим "вирусом" и дружно уйти грузчиками в магнит?

Гость||

Гость писал(a):

Зато как хорошо в своем коттедже, в реликтовом лесу. И даже если выйти за забор - красота, никакое быдло не отсвечивает, все по норам сидят.
Как это не отсвечивает? А кто убирает, приносит и готовит еду?

Гость||

Ну всё ща мамки начитаются и запрут своих детей в 4 стенах

Гость||

Вчера ходила за продуктами на рынок Арбековский. По пути мне встречались адекватные люди, семьи с детьми, молодые пары, пенсионеры, молодёжь и все без масок, улыбаются, приветствуют друг друга, здоровый румянец на лицах. Конечно встречались бледные, испуганные люди в масках. Трава зеленеет, сирень цветёт, птички щебечут, красота, сама природа подсказывает хорош дома сидеть. Дождь прошёл и бесплатно дезинфекцию провел. Пришла домой, взяла собаку и ещё гуляли 3часа.

Гость||

Гость писал(a):

Вчера ходила за продуктами на рынок Арбековский. По пути мне встречались адекватные люди, семьи с детьми, молодые пары, пенсионеры, молодёжь и все без масок, улыбаются, приветствуют друг друга, здоровый румянец на лицах. Конечно встречались бледные, испуганные люди в масках. Трава зеленеет, сирень цветёт, птички щебечут, красота, сама природа подсказывает хорош дома сидеть. Дождь прошёл и бесплатно дезинфекцию провел. Пришла домой, взяла собаку и ещё гуляли 3часа.

Психологи говорят, что те кто панически боится вируса будут его отрицать несмотря не на что. Им хоть трупы перед окном клади, все равно будут орать что вируса нет.

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Имя: Гость
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