Вадим Супиков поздравил ветеранов войны с Днем Великой Победы

09.05.2020 | 10:22

В пятницу, 8 мая, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Железнодорожного района с наступающим Днем Великой Победы.

Инициатором акции «Телефонное поздравление ветеранов» стал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В избирательном округе № 1 с 2000 года проходит чествование представителей поколения победителей, организуются выездные мероприятия - возложение цветов на Мироносицком кладбище, праздничный концерт в школе № 47. В 2016 году в связи с почтенным возрастом ветеранов войны было решено поздравлять их адресно.

Традиция личных встреч будет продолжена и в этом году после снятия ограничений и окончания пандемии коронавируса.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто дал нам мирное небо над головой и возможность жить. Они выстояли в страшной войне, победили и в рекордные сроки восстановили нашу страну. Сегодня мы не только поздравляем дорогих ветеранов, но и берем под контроль решение их проблем. От каждого из них 9 Мая будут возложены цветы к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев», - подчеркнул Вадим Супиков.