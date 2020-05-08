Валерий Лидин поздравил с Днем Победы прославленного ветерана

08.05.2020 | 19:09

В пятницу, 8 мая, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин вместе с молодыми парламентариями и представителями студотряда поздравил с 75-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны Александра Дручкова.

Уроженец села Кандиевка Башмаковского района, воевал во взводе разведки 921-го артиллерийского полка 354-й стрелковой Калинковичской дивизии, которая была сформирована в августе 1941 года в Кузнецке. Он участвовал в освобождении городов Белоруссии, Прибалтики, Польши. Закончил войну в германском Штральзунде в составе 65-й армии 2-го Белорусского фронта.

Имя Александра Дручкова занесли в Книгу памяти Пензенской области. Ветеран награжден многочисленными орденами и медалями, занесен в Книгу почета ветеранов войны и труда Пензы. Кроме того, он заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР. В 2014 году на сессии регионального парламента Александру Дручкову присвоили звание «Почетный гражданин Пензенской области».

Валерий Лидин напомнил молодому поколению о героическом подвиге солдат Великой Отечественной войны, сражавшихся за будущее не только своей страны, но и других государств, и призвал к бережному отношению к исторической памяти.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой жизни отстоял Отечество, а значит - нашу свободу. Мы гордимся тружениками тыла, которые ковали Победу, восстанавливали из руин страну.

Александр Константинович - легендарная личность. Он служил в рядах Красной и Советской армии с ноября 1943 года по сентябрь 1950 года. После демобилизации окончил сельскохозяйственный институт и работал в системе агропромышленного комплекса. Трижды представлял Пензенскую область на выставке достижений народного хозяйства. Его жизненный путь является достойным примером для молодежи», - отметил спикер регионального парламента.

Валерий Лидин поблагодарил прославленного земляка за боевые подвиги, трудовую деятельность в мирное время, активное участие в ветеранском движении и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Гости пожелали ветерану доброго здоровья и долгих лет жизни, вручили цветы, праздничные наборы. Также под аккомпанемент гармони студенты и преподаватели Пензенского колледжа искусств спели для Александра Дручкова песни военных лет и прочли стихи.