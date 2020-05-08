В Пензе продавец шаурмы пришел на работу без разрешения

08.05.2020 | 11:57

В четверг, 7 мая, комиссия проверила работу киосков, где торгуют шаурмой. Сотрудники мэрии, администрации Первомайского района и полиции проверили шесть торговых павильонов на улицах Красной и Лермонтова, из которых работали только два, а остальные были закрыты.

У продавца одной из торговых точек не было справки, которую выдает работодатель для перемещения по городу к месту работы. Как пояснили в пресс-службе администрации Пензы, это является нарушением постановления «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». Полицейские составили протокол.

Во втором киоске персонал предупредили об ответственности.

«Приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и любых других предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос вне заведений и доставки заказов. Нарушения способствуют риску распространения коронавирусной инфекции и влекут за собой угрозу жизни и здоровью людей», - напомнили в мэрии.

В соответствии со статьей 20.6.1. КоАПа РФ несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан его сумма составляет от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 50 000, для предпринимателей без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.