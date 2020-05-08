В оперштабе сообщили о возрасте новых пациентов с коронавирусом

В оперативном штабе Пензенской области сообщили о возрасте новых пациентов с COVID-19. По данным на пятницу, 8 мая, в регионе зарегистрировано 678 случаев новой инфекции.
За сутки выявили 43 заразившихся.
Большинство пациентов с подтвержденным диагнозом - в возрасте от 19 до 85 лет. Среди новых заболевших - 14-летний подросток.
Таким образом, в области коронавирус подхватили 30 несовершеннолетних: 21 маленький ребенок в возрасте от 1 месяца до 10 лет и 9 подростков от 12 до 16 лет.
7 мая из больницы выписали 29 человек, сумевших побороть опасный вирус. Общее число выздоровевших в области составило 246.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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