В мэрии Пензы рассказали, что ждет горожан 9 Мая

08.05.2020 | 10:58

В пресс-службе администрации Пензы сообщили, какие мероприятия ждут пензенцев в День Победы.

Посетить памятные места, захоронения, мемориалы жители областного центра не смогут. Горожан попросили соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома, чтобы не подвергаться риску заражения коронавирусом.

По этим же причинам традиционный салют был отменен.

В 19:00 пройдет всероссийская минута молчания. Пензенцы в это мгновение могут выйти на балконы, держа в руках портреты своих родных и близких, участвовавших в боях 1941-1945 годов.

«По задумке организаторов, после минуты молчания все одновременно споют песню «День Победы», - добавили в пресс-службе мэрии.

В администрации напомнили, что в преддверии празднования 75-летней годовщины Победы в регионе проходят несколько акций.

Так, пензенцы могут посадить дерево в рамках акции «Сад памяти», оформить «Окна Победы». Кроме того, в областном центре проходят парады и концерты прямо у домов, где живут ветераны.