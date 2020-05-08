В мэрии Пензы рассказали, что ждет горожан 9 Мая

В пресс-службе администрации Пензы сообщили, какие мероприятия ждут пензенцев в День Победы.
Посетить памятные места, захоронения, мемориалы жители областного центра не смогут. Горожан попросили соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома, чтобы не подвергаться риску заражения коронавирусом.
По этим же причинам традиционный салют был отменен.
В 19:00 пройдет всероссийская минута молчания. Пензенцы в это мгновение могут выйти на балконы, держа в руках портреты своих родных и близких, участвовавших в боях 1941-1945 годов.
«По задумке организаторов, после минуты молчания все одновременно споют песню «День Победы», - добавили в пресс-службе мэрии.
В администрации напомнили, что в преддверии празднования 75-летней годовщины Победы в регионе проходят несколько акций.
Так, пензенцы могут посадить дерево в рамках акции «Сад памяти», оформить «Окна Победы». Кроме того, в областном центре проходят парады и концерты прямо у домов, где живут ветераны.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):А давайте мы уже сами решим, когда и что нам петь. Задолбали уже эти "руководители". И родных своих, головы на войне сложивших, мы ВСЕГДА ПОМНИМ, а не только 9-го мая по разнорядке сверху!