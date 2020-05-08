Общество

В мэрии Пензы рассказали, что ждет горожан 9 Мая

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В пресс-службе администрации Пензы сообщили, какие мероприятия ждут пензенцев в День Победы.

Посетить памятные места, захоронения, мемориалы жители областного центра не смогут. Горожан попросили соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома, чтобы не подвергаться риску заражения коронавирусом.

По этим же причинам традиционный салют был отменен.

В 19:00 пройдет всероссийская минута молчания. Пензенцы в это мгновение могут выйти на балконы, держа в руках портреты своих родных и близких, участвовавших в боях 1941-1945 годов.

«По задумке организаторов, после минуты молчания все одновременно споют песню «День Победы», - добавили в пресс-службе мэрии.

В администрации напомнили, что в преддверии празднования 75-летней годовщины Победы в регионе проходят несколько акций.

Так, пензенцы могут посадить дерево в рамках акции «Сад памяти», оформить «Окна Победы». Кроме того, в областном центре проходят парады и концерты прямо у домов, где живут ветераны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«По задумке организаторов, после минуты молчания все одновременно споют песню «День Победы», - добавили в пресс-службе мэрии.
А давайте мы уже сами решим, когда и что нам петь. Задолбали уже эти "руководители". И родных своих, головы на войне сложивших, мы ВСЕГДА ПОМНИМ, а не только 9-го мая по разнорядке сверху!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Посетить памятные места, захоронения, мемориалы жители областного центра не смогут.
А почему пенсы на свои дачи могут свободно шнырять? А работающие граждане, каждый день на переполненном общественном транспорте на работу добирающиеся, на кладбище в свой законный выходной съездить не могут?

Гость||

В мэрии Пензы рассказали, что горожан 9 Мая ничего не ждет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, пензенцы могут посадить дерево в рамках акции «Сад памяти»,
А дерево тоже сажать не выходя из квартиры? А то мало-ли чего?

Гость||

Предлагаю включить фонарики в окнах, на балконах. В семь вечера ещё светло, а вот часов в десять вместо салюта можно.

Гость||

Победобесят, самый победобес идет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы в это мгновение могут выйти на балконы, держа в руках портреты своих родных и близких
большего бреда и придумать трудно

Гость||

Да уж. Прям какая то оккупация

Гость||

Наши руководители так сказать не в городе живут? Что они могут предложить горожанам? У Собятина спросите

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«По задумке организаторов, после минуты молчания все одновременно споют песню «День Победы», - добавили в пресс-службе мэрии.
А давайте мы уже сами решим, когда и что нам петь. Задолбали уже эти "руководители". И родных своих, головы на войне сложивших, мы ВСЕГДА ПОМНИМ, а не только 9-го мая по разнорядке сверху!
Правильно, задолбали едорасты примазываться к чужой славе.

Имя: Гость
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